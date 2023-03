El Museu de Montserrat reobre al públic un cop acabades les obres

El(MDM) torna a obrir les seves portes, un cop acabades les obres dede totes les sales de l'exposició permanent. Paral·lelament, durant els dos mesos i mig en què ha estat tancat també s'han portat a terme millores per adequar els nous espais deper a ladel propi museu. L'horari de visita és l'habitual per aquesta època de l'any: de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 3/4 de 6 de la tarda.Des del passat dissabte ja es poden tornar a veure les diferents col·leccions de què consta: l'arqueologia de l'–amb el fons que va adquirir ela començaments del segle XX durant els seus viatges per Terra Santa, Egipte, Síria i Iraq amb la finalitat d'il·lustrar la Bíblia-, l'orfebreria, la, lai l'–que inclouen una representació de l'únic a casa nostra, a més d'obres de, dels germansi l', entre molts d'altres-, lesde l'exposició Phos Hilaron, i la secció Nigra Sum, que conté la iconografia de laCom a novetats a la col·lecció permanent es torna a exposar l'obra deEl venedor de tapissos, s'ha incorporat un quadre d'un sensacional Tigre de, dues taules romàniques del Retaule de Sant Blai, així com una Mare de Déu romànica restaurada recentment. A l'entrada, una escultura dedona la benvinguda als visitants.El Museu de Montserrat, que va ser declarat d'per la Generalitat de Catalunya, l'any 2006, està considerat com un dels referents museístics nacionals. Rep anualment més de cent mil visitants. El museu del monestir incrementa els seus fons, que arriben a prop de quatre mil objectes, amb constants donacions de particulars i entitats privades.