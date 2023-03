Aigües Manresa organitza visites a dues de les seves estacions potabilitzadores de l'aigua

Aquest dimecres es commemora el, enguany en un context marcat per l'excepcionalitat de la sequera a Catalunya, i perquè es portarà a terme a Nova York la primera conferència sobre l'aigua, organitzada per les, des del 1977.És necessari entendre com es tracta l'aigua, i la cura que s'ha de tenir en preservar-la per ajudar a prendre consciència de la seva importància, així com de la sort que de poder gaudir d'aquest bé essencial només girant el mànec de l'aixeta. Per aixòobre les portes de dues de les seves instal·lacions per mostrar com es potabilitza l'aigua i com es depura.L', cap de tractament d'Aigües Manresa, i la, tècnica de tractament, seran les encarregades de fer visites guiades a l'(ETAP) de. Les visites a l'(EDAR) de, aniran a càrrec de la, cap de depuració d'Aigües Manresa, i l', tècnica de control de processos de depuració de l'empresa. Les guies mostraran, no només el funcionament de les plantes, sinó també la importància d'aquesta tasca i l'impacte directe que té en el dia a dia.Leses portaran a terme el proper dissabte a 2/4 d'11 del matí, a 2/4 de 12 i a 2/4 d'1 del migdia i per poder participar-hi caldrà inscriure-s'hi prèviament a aquest formulari . Les places són limitades.