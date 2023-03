El Baxi Manresa busca a Lituània el pas als quarts de la BCL

Elbuscarà contra el(dimecres, 18.30h. Esport3) la classificació per als quarts de final de la(BCL). Els números són molt clars. En cas de guanyar o perdre el menys de tretze punts l'equip bagenc passarà ronda i arribarà a l'eliminatòria prèvia a la. Per contra, la derrota per tretze o més punts deixaria el Baxi Manresa fora de la. La derrota per tretze punts també seria fatídica per als interessos manresans perquè caldria recórrer a l'average general i aquest seria favorable als lituans.En cas de classificació, els manresans ho faran com a segons de grup i jugaran contra el primer d'un altre grup amb el factor pista en contra. Eli l'són dos possibles rivals. L'altre sortirà del partit que jugaran l'. El rival, en cap cas, no serà el Telekom Bonn.no renuncia a res. Malgrat reconèixer que els viatges perjudiquen el seu equip en aquest tram final de temporada, afirma que "ens agradaria continuar en la competició europea. Però no ens va massa bé. Anirem partit a partit i intentarem classificar-nos". El tècnic va explicar a la roda de premsa posterior a la victòria contra el Coosur Betis que "si em fan escollir guanyar un partit escullo el segon (davant el) però com no podem triar anirem dia a dia".han valorat el partit el dia abans. El base té molt clars els números d'aquesta jornada però assegura que en cap cas especularan. "Sabem que per classificar-nos, però si plantegem el partit en perdre per menys de dotze punts ens estarem equivocant.el partit i després segons com avanci ja parlarem de l'average", comenta Pérez. La victòria contra el Coosur Betis ha donat molta moral a l'equip bagenc. "Ens ajuda a afrontar el tram final de la competició", afegeix el director de joc del Baxi Manresa que defineix el Rytas Vilnius com un equip "molt complert". En opinió de Pérez,és el jugador més destacat però afegeix que té bons jugadors a totes les posicions.Al seu torn, Steinsberg coincideix amb el seu company i explica que sortiran a guanyar el partit si bé "els dotze punts són bons per a nosaltres. Però ens hem de centrar en nosaltres i estar". El pivot letó també ha parlat de la mentalitat amb què van jugar contra el conjunt verd-i-blanc i creu que aha de ser la mateixa. Finalment, Steimnsberg també coincideix amb Pérez sobre les prestacions del Rytas Vilnius.El Rytas arriba en un moment irregular. Els lituans hanoficials que han disputat. Però anteriorment, van sumar. Tot i això, l'equip dirigit peres va mostrar fiable el dia que es jugava mantenir les seves opcions de seguir viu a la BCL i es va imposar amb claredat al(69-92). Foster, el jugador franquícia del Rytas Vilnius, duu una mitjana de 20 punts per partit aquesta temporada.