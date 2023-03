En Comú Podem es presenta per primera vegada a les eleccions de Monistrol de Montserrat

es presentarà per primera vegada a les eleccions municipals de, ambcom a cap de llista.Muries, que ha estat triat en assemblea, és unde 47 anys, casat i veí del poble des de 2009, que va patir unals 34 que va truncar la seva carrera professional en una consultora internacional. La seva condició deli ha permès tenir temps per dedicar-lo a Monistrol.Per a l'alcaldable l'objectiu de la candidatura "és obtenir representació que ens permeti dur les, per millorar les condicions de vida dels veïns de Monistrol". Explica que fa dos anys "que treballem per identificar les necessitats,, que tenim a Monistrol i incorporar-les al programa, fent polítiques de proximitat i contacte directe amb el veïnat, empresariat, associacions, entitats i serveis municipals així com formant- nos en normatives municipals i lleis".També, afegeix, "la nostra candidatura, està formada per, que compartim les mateixes preocupacions i inquietuds i que mai abans hem estat en política".Per Muries, "cal establir les bases per fer una transformació de Monistrol de Montserrat, que es basi en una, amb recolzament al petit comerç i el turisme, que doni lloc a una millor ocupabilitat per a que els joves no n'hagin de marxar". I afegeix que ho volen fer des de "la cooperació i el consens amb la ciutadania, amb processos de participació, per dissenyar conjuntament el futur per Monistrol i sense deixar ningú enrere".Finalment, informa que en breuper explicar de manera més extensa els eixos del programa i també donaran a conèixer la resta de noms de la candidatura.