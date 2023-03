La diada esportiva universitària de Manresa s'estrenarà amb un ple en totes les activitats

Més de 250 persones, entre comunitat universitària dei estudiants de cicles formatius de grau superior de la comarca (CFGS), participaran a la primera, organitzada per l', la, lai la. La diada tindrà lloc aquest dijous a la. S'iniciarà a 2/4 d'11 del matí amb l'acollida i distribució dels paquets de benvinguda i finalitzarà a 2/4 de 5 de la tarda amb un acte de lliurament de trofeus.La diada comptarà amb competicions en diferents modalitats esportives, tant per equips com individuals. Així, d'una banda, tindran lloc els tornejos de3x3,7x7 i4x4 i, de l'altra, unade 3.000 metres i dues activitats dirigides ambi un altra de control postural/relaxació. Tots els equips són mixtos, sense distinció de gènere.Lesper equips i per a la cursa ja estan tancades. El mateix dia de la diada es podran fer inscripcions per a les activitats individuals dirigides.Aquesta és la primera vegada que el, integrat per l'Ajuntament de Manresa, UManresa-FUB i la UPC Manresa, suma esforços per promoure laentre la població universitària i de CFGS de la comarca. En aquesta ocasió, s'hi ha implicat també la Joviat, com a centre de formació professional superior vinculat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.Els centres universitaris amb seu a Manresa fa temps que col·laboren, coordinats per la regidoria d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, en diferents àmbits, com la promoció de Manresa com a, l'organització d'esdeveniments de divulgació científica i en d'altres de suport a l'alumnat, com l'orientació professional i l'accés al món del treball.