Fem Pit reprèn les trobades presencials amb la ferma vocació d'acollir totes les lactàncies

Jutgem. Ens fem farts de: que com pot ser que aquesta persona faci allò; que com és possible que aquesta altra hagi pres la decisió que ha pres; que a mi no se m'acudiria mai actuar com ho ha fet aquella... Un dels moments en què la tendència al judici aflora amb més virulència és en el de lai tot el que l'envolta, començant per l'i acabant per la, tot passant pel, eli la. Sempre hi haurà algú que tindrà alguna objecció a fer, algunaper donar o algunper suggerir. Perquè sí; perquè ens sembla que el que a nosaltres ens ha anat bé també ha de ser la panacea per a la resta. I això, per molt greu que ens pugui saber, no va així."Formar part d'unno és, en cap cas, divulgar els beneficis que aquesta aporta al nadó, sinóaquelles mares que ho vulguin en eldel seu fill, sigui de la manera que sigui", explica, una de les dinamitzadores del, de Manresa. El seu fill ja va a la llar d'infants, però ja fa temps que va decidir que s'implicaria activament -i de forma- a vetllar perquè l'associació seguís oferint unper a totes aquellesamb ganes de compartir estones amb altres dones en el mateix moment vital que elles; un moment en què, com dèiem, el judici pesa molt i elsestan a l'ordre del dia.Fem Pit va engegar a Manresa l'. Durant els primers anys, les trobades -que se celebraven bisetmanalment- es duien a terme a les instal·lacions del(Servei d'Informació i Atenció a les Dones), al carrer de la Canal, en un espai que els cedia l'de la ciutat. Quan va arribar la, però, tot es va aturar: "Seguíem tenint el grup de WhatsApp per parlar entre nosaltres, però com que no ens trobàvem físicament, elque s'havia creat es va anar perdent mica en mica", recorda Guasch, que emfatitza en laperquè "permet".Però com acostuma a passar amb les iniciatives que neixen del, a vegades costa reprendre-les quan han estat un temps funcionant. No ha estat, doncs, fins aquest dimarts [21 de març], que el grup s'hade manera presencial. "Estemque ha tingut; aquesta represa de l'activitat ha incorporat a Fem Pit", celebra Guasch, que atribueix el creixement al fet que "cada cop hi haal voltant de la lactància materna".No obstant, apunta, "encara queda": "A dia d'avui encara incomoda trobar una dona alletant al carrer.i el que hem d'intentar és treballar perque es tracta d'una cosa natural i bàsica". En aquest sentit, reflexiona, "venir de la cultura que venim, en què les nostres mares ens van pujar amba la gran majoria, també ha fet esbiaixar laque creiem que és la correcta per donar el pit". Per això, insisteix, "és tanpertànyer a un grup de suport com aquest, perquè", i "això fa que no ens sentim tan soles en unacom és la de la lactància".Quan van decidir que tornarien a arrencar els encontres presencials, l'administració va oferir a Fem Pit canviar de local i traslladar-se a les instal·lacions de la, al carrer de la Mel. Es tracta d'un equipament municipal en quèhi duu a terme el projecte, un servei gratuït de canguratge impulsat fa mig any per la mateixa entitat i per ladel consistori, amb l'objectiu de promoure i afavorir la, i de contribuir a la democratització i a laEs tracta d'una sala gran, amb molta llum exterior i amb unexploratius de tot tipus que té un espai adreçat a nadons i infants de 0 a 3 anys. És aquí on s'han col·locat les deu mares que han pres part de la primera trobada postpandèmia. "Amb el meu primer fill ja vaig venir a Fem Pit, i ara que he tornat a ser mare, no he dubtat a tornar-hi", explica la Marta, que confessa estar molt contenta amb el nou emplaçament: "És moltque el del SIAD", somriu.De fet, des de Creu Roja, "una de les voluntats que tenim ésde la ludoteca a iniciatives o entitats de la ciutat i de la comarca, perquè en pugui gaudir com més gent millor", afirma, la responsable del projecte Temps x Viure."La criança i la lactància de cada dona és seva i de ningú més, i això ho deixem clar sempre en totes les trobades", assenyala Guasch. És per això que Fem Pit s'erigeix com una associació "i decap a quelsevol decisió que la dona prengui". Que ve una mare que ha decidit donar biberó? "Serài l'acompanyarem igual que ho farem amb una que aposti per la lactància materna". "", sentencia.Per acabar, una cosa que vol deixar clara Guasch és que, si bé en la majoria de trobades hi serà present una, en cap cas ella tindrà la veu cantant: "Fem Pit és, essencialment, un". De fet, "les que som assessores de lactància, en primera instància som mares, i és aquestael que volem potenciar".El grup de suport a la lactància de Manresa es trobarà. Serà sempre en, de deu a dos quarts de dotze. Pel que fa als dies, s'alternaran:. I així successivament. Per a qualsevol dubte o consulta es pot enviar un correu electrònic a l'adreça