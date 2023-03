L'Ajuntament de Manresa obre una borsa de treball de peons per al Cementeri Municipal

L'ha convocat unes proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles necessitats temporals en la cobertura delsper al. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza e l dilluns 3 d'abril.Per optar a aquestes proves, les persones interessades han de tenir elo titulació equivalent i haver complert els 16 anys.La vigència de la borsa que en resulti serà dedes de la publicació del resultat final del procés selectiu. No obstant això, la present borsa restarà vigent fins que se n'aprovi una de nova que la substitueixi.Per consultar les bases, cal accedir a la pàgina web de convocatòries d'interinatges de l'Ajuntament de Manresa . Les inscripcions i la presentació de documentació es podrà fer telemàticament a la mateixa web o presencialment. Per a més informació i consultes es pot trucar al telèfon 93 875 24 44.