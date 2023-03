La manresana Paula Terra, multipremiada al Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat

La manresanaha estat guardonada amb el primer i el segon premi del, un concurs promogut pel Gremi de la Fusta de la Cecot, en col·laboració amb Ajuntament de Terrassa, Finsa i la CECOT.El primer premi l'ha guanyat amb el projecte, unamb una base magnètica de pintura de pissarra. El moble conté diversos compartiments per emmagatzemar els accessoris del dia a dia, amb un tauler magnètic on es poden escriure anotacions. Flick també incorpora elements metàl·lics funcionals i diversos penjadors que s'adapten a les necessitats de l'usuari. A la part frontal hi ha una ranura que genera un joc estètic i a la vegada, serveix per deixar els guixos.Terra ha guanyat també el segon premi per, un moble format per unamb diferents funcionalitats que s'adapten a les necessitats de l'usuari i de l'espai que es disposa. Està compost per un conjunt de píxels que es poden intercanviar i modular fàcilment segons els requeriments funcionals. Cada píxel és un mòdul i s'atribueix a una funció diferent.Paula Terra ha aconseguitdel Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat.