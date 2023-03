L'Ajuntament de Manresa manté el màxim nivell de transparència per novè any consecutiu

L'ha aconseguit, per novè any consecutiu, el, el 100%. Així ho acredita l'obtenció del, un guardó atorgat pel grup de recerca(ComSET) de la(UAB), que reconeix la transparència informativa de les webs de les institucions.En aquesta ocasió, a més a més, l'Ajuntament de Manresa ha rebut el nou, que ha analitzat criteris com ara l'ús del llenguatge inclusiu o la claredat en els redactats, entre altres. Al costat de Manresa, han obtingut el premi extraordinari el consell comarcal del Vallès Occidental i sis ajuntaments més: Canovelles, Llagostera, Palau-solità i Plegamans, La Ràpita,i Sant Vicenç dels Horts.El lliurament dels guardons s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la sala d'actes del Rectorat de la UAB. En representació de l'Ajuntament de Manresa, ha recollit el segell la regidora de Recursos Humans i Govern Obert,. L'acte ha estat presidit pel rector de la UAB,, i ha estat conduït per la periodistaElestudia un total de 52 indicadors a les, que estan basats en lai que analitzen si s'ofereix informació dels representants polítics, si es dona espai per a l'opinió dels grups a l'oposició, si s'informa sobre com es gestionen els recursos col·lectius i els recursos econòmics o si s'ofereixen eines per a la participació ciutadana, entre altres.El Segell Infoparticipa s'atorga als ajuntaments que obtenen més indicadors positius en funció de la seva població: en el cas de les localitats amb més de 50.000 habitants,i, en el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitants, s'atorga a partir del 75% d'indicadors positius. Entre els 135 consistoris guardonats amb el Segell Infoparticipa d'enguany, n'hi ha, entre els quals hi ha, que assoleix els màxims nivells de transparència per novè any consecutiu.Els resultats dels ajuntaments en matèria de transparència es poden consultar en el. L'eina va ser impulsada el 2012 pel(LPCCP) de la UAB per a fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals. El 2013, el LPCCP va plantejar l'atorgament del Segell Infoparticipa i, per a tal fi, es va crear el, encarregat de contrastar les avaluacions de l'equip, i que està integrat per membres de l', de l', del, de l'i del món acadèmic. El 2020, el LPCCP es va fusionar amb el grup de recercaper formar el nou grup Comuni cació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET), responsable actual del Mapa Infoparticipa.