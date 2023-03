Navàs inaugura El Traster de la Festa Major per conservar i exposar imatgeria i roba de festa

Dissabte es va inaugurar l'espai de la tradició cultural i festiva de. D'aquesta manera, va obrir les portes un nou equipament municipal que, a partir d'ara, serà la casa de les: l'Òliba, els Bastoners, els Cascavells, els Nans i els Gegants de Navàs.La festa inaugural va comptar amb la participació de membres de les colles, així com de navassencs de totes les edats. Aquest nou espai permetrà guardar enles figures, la vestimenta i tot el que les colles necessiten, ja que s'ha dut a terme l'adequació de la zona annexa alperquè això sigui possible.Fins ara, les figures es guardaven en espais particulars o magatzems poc adequats. L'alcalde de Navàs,, ha definit El Traster com "més que un espai museïtzat, és un homenatge a totes les persones que durant anys han conservat les nostres figures de la millora manera possible".