Sant Joan de Vilatorrada estrena nova Oficina d'Atenció Ciutadana

El passat dijous,va celebrar l'acte públic d'inauguració de la nova, que neix amb l'objectiu de coordinar, facilitar i simplificar la comunicació entre la ciutadania i l'Ajuntament.La nova oficina consta d'uni de tres taules d'atenció presencial. A més, incorpora també tres despatxos per tractar assumptes concrets de cada àrea i dos ordinadors com a punts d'autotramitació.Tot i que l'oficina funcionava des de fa mesos com a punt d'atenció presencial, no serà fins ara, amb l'activació de la fase 1 d'implantació del servei, que començarà a funcionar com a. En aquesta primera fase es prestaran els serveis d'de les àrees de Secretaria/Serveis Generals, Alcaldia, Policia Local, Serveis a les Persones, Benestar Social i Promoció Econòmica.La segona fase està previst que es posi en marxa a l'estiu, incorporant també l'atenció presencial i telefònica de les àrees de. Aquesta fase s'iniciarà amb l'entrada en funcionament d'un nou mòdul deque permetrà realitzar des de l'OAC tràmits que suposin autoliquidacions.El model d'OAC que l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha definit es fonamenta en l'de l'Oficina d'Atenció Ciutadana que elde lava elaborar el març de 2021.Cal destacar que la nova OAC, com a porta d'accés a l'Ajuntament, és el punt on rebresobre qualsevol tràmit d'atenció ciutadana, servei o activitat que dugui a terme l'organització. A més, permetrà iniciar la majoria de tràmits de totes les àrees o serveis, facilitant a la ciutadania que només s'hagi de posar en contacte amb l'OAC per dur a terme la majoria de tramitacions, i no amb altres àrees. Finalment, també suposa la, queixes i suggeriments i agraïments adreçats a l'organització per tal de classificar-los i derivar-los adequadament a l'àmbit corresponent.Segons el regidor de Tecnologies, Organització i Transparència,, "amb la posada en marxa de la nova OAC, Sant Joan avança en l'objectiu d'aconseguir una administració més accessible, propera i, sobretot, més eficient".D'altra banda, l'alcaldeassegura que aquest pas "suposa un avanç a l'hora de poder gestionar les visites a l'Ajuntament i facilitar la realització de tràmits als habitants del municipi". A més, destaca "l'esforç que s'ha fet durant la pandèmia per accelerar la construcció d'aquesta nova Oficina d'Atenció Ciutadana, que ja és una realitat".