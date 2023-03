Dos detinguts a Manresa que usaven marcadors a les portes per saber on robar

Agents delsde la unitat de delinqüència urbana van detenir la mitjanit de dissabte a diumenge dos homes de 34 i 31 anys acusats d'unEls fets es remunten a dies enrere quan la comissaria de Manresa de la policia catalana va rebre comunicacions de veïns del centre de la ciutat que denunciaven haverrealitzats amb. Els delinqüents marquen les portes dels pisos amb uni tornen a passar-hi uns dies després per comprovar si hi ha hagut moviment en el pis.Dissabte a 2/4 de 12 de la nit, la comissaria va rebre la trucada d'un d'aquests denunciants, resident al, que assenyalava que hi havia una persona en el replà de casa seva en una, que mirava amunt i avall comprovant si els fils de cola continuaven o no a lloc.es van acostar a l'adreça i van veure com un home sortia del portal i es quedava a prop en. Dos agents es van acostar a l'individu, mentre que dos més van entrar a l'escala. Davant la identificació dels agents, el que feia de vigilanti va acabar confessant el motiu pel qual es trobava allà.Els altres dos agents van comprovar que eli que l'. Quan arriben al replà es van trobar l'altre individu que també va acabar confessant. Davant d'aquests fets, tots dos van ser detinguts, un dels quals ambL'endemà diumenge van passar a disposició delde Manresa que en va decretar-ne la