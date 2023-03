Espurnes Barroques oferirà una vintena d'activitats en una edició centrada en la natura i la dansa

Orquestra Miracle

El Festival Espurnes Barroques ha presentat aquest dilluns la programació de la sisena edició que se celebrarà del 12 de maig a l'11 de juny i que es dedicarà al. Amb una vintena de propostes en petits municipis, l'Espurnes Barroques abordarà els contactes entre eli el minimalisme i farà commemoració de l'. La programació de Natura en dansa comptarà amb disset concerts, dotze dels quals produccions pròpies, i el naixement de l'sota direcció de. El festival recordarà el 25è aniversari dels grans incendis de laamb un recorregut que mostrarà la transició d'un bosc entre que es crema i torna a rebrotar.El primer cap de setmana del festival s'articularà al voltant del foc, el segon de la fusta, el tercer al voltant del brot i el quart al voltant de la llavor. Per donar el tret de sortida i per cloure el certamen, i com a epítoms de la, es programaran la integral de les Suites orquestrals derepartides entre el concert inaugural del 13 de maig aamb eli el tancament l'11 de juny aambEntre les propostes de la programació hi haurà un concert amb ela l'entorn calcinat de les, concerts, espectacle i conferència per reivindicar el menyspreu i oblit de la dona al món barroc, un espectacle que combina barbershop i barroc a, un concert aamb l'i el seu nou directorLa dansa serà un dels altres elements bàsics de la sisena edició. A banda de les formacions musicals més destacades del país, s'organitzaran propostes de dansa barroca, clàssica, contemporània i flamenca. Un dels exemples és la proposta aque a través del videoart i el so del clavicèmbal d's'estrenarà una composició de. També hi haurà espai per les arts plàstiques amb una instal·lació deque es podrà veure aUn dels moments destacats del certamen serà el naixement de l'dirigida pel. El conjunt amb vocació internacional impulsat pel festival tindrà com a seu el. Els músics de l'orquestra barroca faran els assajos en aquest entorn i cada concert tindrà un artista plàstic que crearà una proposta que representi el concert per vincular l'orquestra amb el públic. En el seu debut, la lloberencas'encarregarà de plasmar plàsticament el projecte musical amb l'obra mural El so als ulls.En l'estrena es farà un recorregut pels diversos estils de barroc europeu (JS Bach,) per contribuir a la difusió musical del patrimoni propi. El concert comptarà amb la veu de la sopranoEl director Juan de la Rubia ha explicat que volien crear una orquestra "eficaç" que tingui el màxim "nivell". "Tenim els músics però encara no els hem pogut ajuntar. És molt important tenir la seu al Santuari del Miracle.", ha comentat. A banda del valor simbòlic i emocional, De la Rubia espera que es connecti més amb el públic. L'orquestra comptarà amb una vintena de músics de diferents edats.D'altra banda, en roda de premsa també han explicat que totes les activitats comptaran ambi s'han programat una cinquantena llarga d'activitats socials i educatives en paral·lel als concerts.Les entrades i abonaments de la sisena edició es posaran a la venda aquest dimarts al matí. La sisena edició suposa laal certamen, com és el cas de Prats de Rei, Sant Ramon, el Pont de Vilomara, Navàs, Vallfogona de Riucorb i Odèn.