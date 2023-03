Manresa destinarà més de 800.000 euros a fer accessibles els equipaments turístics

Ciutat pionera

L'destinarà un total de 823.333 euros provinents dels fons europeus, en el marc del(PRTR), a actuacions i intervencions per fer passos decisius cap a l'alsde la ciutat. Així ho ha explicat aquest dilluns el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat,, en una roda de premsa que també ha comptat amb, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, i, director tècnic de l'Àrea d'Accessibilitat Universal, Turisme i Cultura Inclusiva de Predif-Tur4all, empresa autora de l'estudi finançat per la Diputació que ha permès diagnosticar l'estat de l'accessibilitat dels equipaments i itineraris turístics de Manresa.Elshan estat la Seu, la Cova, el Carrer del Balç, l'Espai Manresa 1522, la Torre Lluvià, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, l'Infosèquia i la Casa de la Culla. Com a itineraris, s'ha seleccionat l'últim tram de l'etapa 27 del, des de l'Oller del Mas fins a Manresa, i la ruta urbana que connecta els principals punts ignasians.Per a cadascun dels equipaments, s'han analitzat elements com ara els accessos, els recorreguts interiors, els lavabos o els serveis turístics. A la vegada, s'ha fet una valoració de l'accessibilitat per: física, visual, auditiva i intel·lectual, aportant també una visió global per a cada espai estudiat. Pel que fa als dos itineraris, s'ha analitzat el recorregut, el mobiliari urbà, la interacció amb altres itineraris i els serveis i lavabos.L'estudi ha conclòs que elals equipaments turístics i a l'itinerari urbà és de més del 60%. Només l'itinerari rural del Camí Ignasià, per les pròpies característiques del sender, es troba per sota d'aquest percentatge, amb el 30% d'elements accessibles.Tal com ha explicat el regidor Calmet, Manresa va ser la primera ciutat de la demarcació de Barcelona en sol·licitar un estudi d'aquest tipus i en posar l'accessibilitat com a prioritària en el seu. En aquest sentit, el regidor ha destacat que quan a posteriori van arribar els fons Next Generation, "Manresa ja teniai, de seguida, l'Ajuntament s'hi va poder adherir". D'aquesta manera, "no només comptem ara amb unasobre l'accessibilitat i de les actuacions que caldria fer, sinó que a més a més japer començar-les a fer". Segons el regidor, el finançament dels Next Generation -a través dels fons provinents dels- permetrà fer "un important salt endavant en accessibilitat turística", elevant el percentatge del 60% actual fins a prop del 90%.Entre les actuacions que ja estan definides, destaca l'adequació de l'a plaça Major perquè pugui fer parada al, un equipament que per dins ja és 100% accessible, però que, per la seva ubicació, a la, pot presentar dificultats per accedir-hi a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta actuació comportarà també la reforma de l'espai de recepció. El pressupost per aquesta obra és de 33.700 euros.També està previst la instal·lació d'un ascensor interior a la, per connectar i fer accessibles els espais que acolliran l', a la planta baixa, amb el primer pis, on hi haurà dependències municipals. El pressupost d'aquests treballs és de 153.218 euros.Pel que fa a l'espai urbà, s'ha definit una actuació per millorar l', amb un pressupost de 386.415 euros.La resta del pressupost, 250.000 euros, servirà per fer millores d'accessibilitat universal a la resta d'equipaments turístics. Aquestes actuacions s'estan acabant de definir a nivell tècnic, amb la col·laboració de les entitats, per a les accions de disfuncionalitat auditiva,, per a la disfuncionalitat intel·lectual i la, per a les accions de disfuncionalitat visual.Entre les actuacions, destaca l'-tancaments accessibles, dispositius d'emergència, contrast cromàtic, etc.-, la col·locació de, la instal·lació d'(bucles d'inducció magnètica) als punts d'atenció turística, la instal·lació deo les millores en la il·luminació d'espais.També laper fer-la accessible tant per a les persones amb diversitat intel·lectual, adaptant els continguts a un llenguatge planer, com amb enllaços a audioguies i signoguies per a les persones amb ceguesa o sordesa.Les actuacions seran executades abans dei permetran convertir la ciutat en una ciutat referent en l'accessibilitat universal a nivell català.