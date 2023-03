Berga omple la Sala Casino en el lliurament dels premis Batec del Col·legi de Periodistes

El berguedà, al periodista de l'any, la manresana, a la trajectòria, i, al millor projecte d'iniciativa periodística local, van ser els tres principals premiats a la gala de lliurament delsque es van entregar divendres a Berga, en una iniciativa de ladel, que vol dur aquests premis cada any a diferents punts de la demarcació. El premi Plata va ser per al coordinador d'al Bages,i el Plàtan per al, que no va anar a recollir-lo.Divendres es van lliurar per primera vegada aels premis que atorga el Col·legi, i que fins al moment sempre s'havien atorgat a Manresa. La nova junta els vol portar cada any per diversos llocs de la demarcació i Berga va respondre omplint pràcticament laManel Aliàs va recollir el premi al periodista de l'any per la seva cobertura de la. El periodista va recordar els seus iniciïs als mitjans locals i diu que seguirà compromès amb el que fa.Pilar Goñi, amb un bagatge de més de quaranta anys dins del món de la comunicació, va rebre el premi a la trajectòria. Goñi va parlar dels seus inicis ai va reivindicar eli la, que els grans mitjans no expliquen prou.van rebre el premi al millor projecte d'iniciativa periodística local. els creadors de Bcomuncació van defensar la seva feina i el Berguedà, al "que li falta una mica d'autoestima".Josep Guitart, coordinador al Bages d'Unió de Pagesos va rebre el, que distingeix a les persones o institucions que més ajuden als periodistes a poder fer la seva feina. Guitar va dir que el món de la pagesia es defensa també a través de la bona feina que fan els periodistes.Elque distingeix aquella entitat o persona que menys ajuda als periodistes a fer la seva feina va anar a parar al bisbat de Solsona, per la seva poca transparència, nul·la col·laboració i les dificultats comunicatives en l'afer de Xavier Novell. Els responsables del bisbat va ser convidats a rebre el guardó, tot i això no van aparèixer., dos dels polítics locals que van intervenir a l'acte, van destacar la feina del periodisme local i van encoratjar a continuar amb la tasca per mantenir informada a la ciutadania., degà del Col·legi de Periodistes, va fer una defensa del periodisme, de les informacions contrastades pels professionals i en contra de les notícies falses i les xarxes socials, on no es fa periodisme. Per això, entre altres, han creat el projecte Premsa a les escoles.El periodistava acomiadar els assistents fent un al·legat a favor d'una comarca, el Berguedà, que té la gran sort de tenir moltes persones que treballen cada dia per tenir-la perfectament informada.L'acte va reunir una bona colla de persones, la majoria relacionades amb els mitjans de comunicació locals, i altres que van poder gaudir també de la xerrada que el degà va mantenir amb Manel Alias.