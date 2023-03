Jerrick Harding és el jugador més valuós de la jornada ACB

L'escorta del Baxi Manreaha estat designat com ade la vint-i-tresena jornada de laamb 39 punts de valoració. El nord-americà va fer un autèntic recital ofensiu a l'amb unes sèries de sis cistelles de dos punts en vuit intents, sis triples dels onze que va llançar i un immaculat onze d'onze des del punt de personal.A més, Pedro Martínez, el seu tècnic, el va elogiar a la sala de premsa després del partit no només per la seva aportació en atac també sinó també per lai les moltes personals que va forçar ja que van canviar el pla de partit del Coosur Betis . Aquesta valoració ha servit al jugador delper formar part deamb el qualificatiu d'històric. L'han acompanyat dins l'honorífic triplet(intimidador) i(desbocat).Els 41 punts anotats per Harding són la màxima anotació del club i la cinquena de la competició al. També és la cinquena en la història de l'entitat. El rècord està en mans deamb 48 punts. El segueixen els 43 de, els 42 també del pivot nord-americà i del seu compatriotai els 41 anotats dos cops per Frazer a més de la marca de Harding el passat cap de setmana