Una projecció electoral de «Crónica Global» vaticina una possible majoria entre Junts i el PSC a Manresa

El portalha publicat unasobreque donaria la victòria de les municipals de maig ai un creixement delque permetria que les dues formacions sumessinen un hipotètic pacte per al. De fet, aquesta fórmula, a banda de l'actual entre, seria l'única possible per arribar als 13 regidors mínims per a fer majoria a l'La projecció electoral publicada pel portal atorga 9 regidors a Junts (un més que el 2019), 7 a(-1), 5 al PSC (+1), 3 a la-per?- (0), 1 al(+1) i 0 a(-2). L'enquesta també ha preguntat sobreLa projecció electoral, però, presenta moltes mancances com el fet de basar-se en una mostra de 431 enquestats, que situa elpercentuals, en un sondeig realitzat en un molt, de l'1 de gener al 13 de març, i sobretot, que no pregunta sobre formacions que han confirmat la seva candidatura a la ciutat com, vinculat al PDECat, o el, i sí que ho fa sobrei una pràcticament desconeguda, de l'espai que va deixar Manuel Valls en el seu pas per l'Ajuntament de Barcelona.