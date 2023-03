Els nous amos de Fibracat s'emporten l'empresa a Madrid i acomiaden els dos fundadors

, que des de l'abril de 2021 és propietària de l'empresa de telecomunicacions, va acomiadar dijous passat els dos fundadors de la companyia d'origen manresà,. Una setmana abans de l'acomiadament, els havia obert un expedient disciplinari que s'ha tancat amb la desvinculació dels que eren, fins llavors, director tècnic i directora comercial de l'empresa catalana.Els fundadors de Fibracat han confirmat al'acomiadament i han explicat que el cas es troba en mans dels seus advocats, de manera que prefereixen no entrar en el detall dels seus arguments. Tot i així, asseguren que Avatel ha comèsdels acords als que havien arribat quan li van vendre la companyia manresana. El més greu, segons han assegurat, és el del trasllat de la seu de Fibracat a, a la comunitat de Madrid, l'1 d'octubre de l'any passat.Quan es va tancar la compravenda de Fibracat a Avatel, l'abril de 2021, més enllà de la part econòmica de la pròpia operació, hi havia una sèrie de clàusules addicionals. Entre les quals que, que es farien "importants inversions" per completar el desplegament a tot el territori, que mantindrien "estàndards alts" en la qualitat del servei i que es "respectarien els valors fundacionals de l'empresa". Es tracta de circumstàncies que no s'han complert, segons afirmen els fundadors.Tots aquests fets, i d'altres com, han fet que la situació s'hagi anat tensionant entre Avatel i els fundadors de Fibracat. Encara més tenint en compte que, com que continuaven com a màxims responsables de la companyia i n'eren la seva imatge pública, els impulsors de la companyia rebien "totes les queixes de clients" per la "baixada de qualitat", a banda del fet que els proveïdors lamentaven els "endarreriments en els pagaments". Això, segons ells, afectava el seuOlivet i Bautista asseguren sentir-se "estafats" per Avatel, que, fins i tot "no ha complert amb el pagament de la compra de Fibracat" i manté "deutes de tipus laboral" amb ells. La pressió que han mantingut amb la direcció de l'empresa madrilenya al llarg d'aquests mesos per exigir-los el compliment de lesha fet que, finalment, "hagin decidit que era millor" fer-los fora, com raona Bautista.Actualment Fibracat-Telecom compta amb unadesprés que Avatel incorporés Girona Fibra i Cadí Telecom amb conglomerat d'empreses. Els fundadors de la companyia també temen pels treballadors. Avatel es va endur el call center de Manresa a Andorra i segons afirmen vol tancar totes les botigues que hi ha a les capitals catalanes. "Mentre érem dins ho vàrem poder aturar, però ara que ja no hi som, podran fer el que vulguin", ha afirmat Bautista aTant el seu acomiadament com l'incompliment de les clàusules de l'acord de compravenda són a mans dels advocats. "Serà un procés lent, ho sabem, però aguantarem fins que al final ens donin la raó", sostenen.