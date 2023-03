Navàs publica la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves del municipi

L'ha publicat la convocatòria d'de fins a 35 anys del municipi. D'aquesta manera s'inicia el termini per presentar les sol·licituds, que serà de 30 dies naturals compresos entre el 18 de març i el 16 d'abril, ambdós inclosos.L'import de la subvenció serà com ade l'import del lloguer mensual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límitper habitatge, durant un període de 6 mesos.A banda del compliment de tots els requisits fixats en les bases, es prendrà com a criteri general per a l'atorgament de la subvenció lao de la unitat de convivència, atenent als seus ingressos anuals.Per a més informació es pot contactar amb l'a través del correu electrònic habitatge@navas.cat . En aquest enllaç hi ha elque s'ha d'adjuntar.