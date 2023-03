Cardona crea la «GeoTok», la nova visita teatralitzada de la Muntanya de sal

En busca de la vuitena meravella

L'ha creat una nova manera de visitar lade Cardona. GeoTok, la vuitena meravella és una visita teatralitzada enfocada alper descobrir la formació i la història de la Muntanya de Sal de Cardona d'una manera lúdica i innovadora.La novasubstitueix la del Projecte Alquímia, que es va crear l'any 2014 i que ha estat seguida per 70.000 visitants. Aquest tipus d'activitats destaquen pel seu format amè i divertit, peròEls GeoTeam són un grup de geòlegs tiktokers que s'han proposat participar al repte mundial #EightWonder, per buscar la, i la seva aposta és la Muntanya de sal de Cardona.Un membre de l'equip, l'Àgata, la Morgan, l'Ònix o el Jasper (nicknames basats en noms de minerals), es colarà a la visita per entrar dins del diapir amb l'objectiu de portar-hi a terme el Final Event del repte, però les coses es torçaran només entrar. El tiktoker ve acompanyat d'un assistent virtual d', el 1000iU (Míliu), que participarà activament en la missió, però que no sempre ho farà de la manera esperada.