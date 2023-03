El Casino acollirà una exposició amb obres que revisen la relació tàctil amb el món

25 obres en nou àmbits

Obres locals convidades

Una obra per televisió

Servei educatiu i activitats vinculades

Accessibilitat

Itinerància per deu municipis

25 anys del Programa d'Arts Visuals

Eldeinaugurarà aquest divendres Història de les mans, l'exposició itinerant delde laamb la col·laboració del(MNAC) i de l'. L'exposició revisa la història cultural de les mans i laa partir d'un diàleg entre obres d'art contemporani i peces del Museu Nacional d'Art de Catalunya.En total, s'hi podran veure 25 obres. Prop de la meitat són d'i la resta són d'artistes dels segles XIII, XV, XVI, XVIII i XX. A més, a Manresa, l'obra convidada és Ànima del purgatori, del segle XVII i d'autor desconegut, provinent de la col·lecció del. La inauguració al Casino serà aquest divendres, 24 de març, a les 7 de la tarda, i inclourà una visita comentada de la comissària de l'exposició,. Es podrà visitar fins al 21 de maig, de dimarts a diumenge i festius de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.El projecte ofereix una revisió d'aspectes destacats de la història cultural de les mans i de la nostra, a partir del diàleg entre obres d'art contemporani d'artistes actuals i una selecció de peces delprocedents de la col·lecció delEn paraules de la comissària, Alexandra Laudo, "les obres reunides ens conviden a pensar sobre les formes de comunicació, coneixement i producció que al llarg dels temps s'han articulat". Laudo afegeix que l'exposició "també posa atenció a la progressiva evolució, en temps recents, cap a una, en què la manualitat conviu amb formes de relació fonamentades en el contacte dactilar i en la mediació de, les quals mitiguen i transformen la relació física amb els objectes, les persones i altres elements del nostre entorn".El diàleg que proposa Alexandra Laudo s'articula en: Les mans, l'autoritat, el poder; Les mans, la lectoescriptura, la història; Les mans, el control, la determinació; Les mans, el treball, les cures; Les mans, els diners, el valor; Les mans, els pits, el martiri; Les mans, la medicina, el cos malalt; Les mans, el desig, el pecat, i Les mans, els inicis, els finals. La comissària reuneix una selecció de 25 obres dels artistes, així com tambédels segles XIII, XV, XVI i XVIII i monedes del segle XX.El recorregut per l'exposició evidencia fets com ara que, tot i que les mans estan en l'origen de la, l'art és quasi sempre un territori que ha prioritzat la vista, especialment per motius de conservació, o que el desenvolupament de les tecnologies digitals ha redefinit la nostra relació tàctil amb el món i amb les persones. La importància de la tactilitat s'ha posat de manifest més que mai amb la, remarcant, en paraules de la comissària, que "tocar ésen la superfície del món i dels altres, i també és, alhora, canviar, mutar, ser transformat en aquest contacte quei ens permet ser, momentàniament, una singularitat plural”.Per enriquir el diàleg entre obres d'artistes contemporanis i obres de la col·lecció del MNAC, es convida els espais expositius participants en laa incorporar unao vinculada al municipi. A Manresa l'obra convidada és Ànima del purgatori, unad'una, tallada en fusta daurada i policromada del segle XVII i d'autor desconegut, provinent de la col·lecció del Museu de Manresa.L'obra Mesures menors (1994-22), d'Antoni Abad, forma part de l'exposició, però no es mostra a la sala com les altres, sinó que anirà apareixent en programes de, de la(XAL), coordinada per la Diputació de Barcelona. Durant tot el programa en qüestió o durant un fragment, l'obra d'Antoni Abad, en, hi apareix superposada. Es tracta de la mà de l'artista que va mesurant a pams.Amb la voluntat d'oferir recursos als visitants peramb les temàtiques i els plantejaments de l'exposició, Història de les mans també ofereix un servei educatiu a càrrec d', adreçat a públic adult, grups familiars i escolars i grups de persones amb Alzheimer i altres demències.El Casino de Manresa ha programat unad'autor Tacte-intacte, a càrrec d', cineasta, teòric i comissari de cinema, i Alexandra Laudo, comissària de l'exposició. Amb obres de, Isabel Barios,, Mirari Echávarri,i María Sánchez. Serà el dimarts 2 de maig, a les 7 de la tarda.També portarà a terme un, a càrrec de l'artista. És per a públic familiar amb infants a partir de 6 anys, preferiblement. Té una durada de 2 hores i es farà el dissabte 6 de maig, a les 11 del matí.Finalment, entre les activitats vinculades, es farà unaa l'exposició, a càrrec d'Alexandra Laudo, comissària de l'exposició. La visita comptarà amb servei d'interpretació en llengua de signes. Es portarà a terme el divendres 12 de maig, a les 7 de la tarda.Tant les visites del servei educatiu com les activitats vinculades són. Cal inscripció prèvia al 938 720 171 o a centrecultural@ajmanresa.cat . Les places són limitades.L'exposició ofereix unde lliure consulta per al visitant, l'edició del seu catàleg i disposa de diferents serveis d'accessibilitat: textos en, ambi de lectura fàcil, interpretació eni serveis educatius adaptats.Història de les mans va començar la seva itinerància al, on es va veure del 25 de març al 15 de maig de 2022, i ha seguit al, del 26 de maig al 3 de juliol; al, del 16 de setembre al 6 de novembre, al, del 18 de novembre al 8 de gener de 2023 i a la, del 20 de gener al 12 març de 2023.Als'hi estarà del 24 de març al 21 de maig de 2023, per posteriorment seguir la itinerància pel, del 2 de juny al 27 d'agost de 2023, el, del 8 setembre al 29 octubre de 2023, a, de l'11 de novembre de 2023 al 7 de gener de 2024, i el, del 19 de gener al 10 de març de 2024.El Programa d'Arts Visuals de l'(ODA) de la Diputació de Barcelona es dedica, des de fa 25 anys, a posar en relació la creació contemporània i els públics. En aquest temps, entre altres iniciatives, s'han produït 19 exposicions site specific, a 19 municipis diferents, i 21 exposicions itinerants, que han aconseguit prop de 250 itineràncies. Tots aquests projectes expositius s'han organitzat amb institucions artístiques, artistes, comissaris i professionals de serveis educatius de referència, i han tingut més 320.000 visitants.El Programa d'Arts Visuals de la Diputació de Barcelona té per objectiu general donar suport a les polítiques locals d'art contemporani i, per objectius específics, contribuir a la formació i lad'arts visuals; oferir als municipisd'art contemporani, principalment exposicions itinerants; i oferir serveis i recursos per a lavinculats a les exposicions itinerants.