La Font de la Girada fa cent anys i Meandre ho celebrarà amb activitats al llarg de l'any

L'any 1923 es va construir laa la finca de, ubicada aal terme de. El seu topònim ve del fet que es troba just a la riba del meandre de quasi 360 graus que fa la riera de Rajadell. La font és una de les petites meravelles que es troben al llarg de l'itinerari dei està formada per un cos semisoterrat emmarcat per un gran arc que crea com una petita capella al mig de la qual hi ha la font d'on brolla l'aigua amb un sol raig sobre una pica circular. Al lateral hi ha un banc adossat corregut. El conjunt es completa amb una taula de pedra al centre.Aprofitant el centenari de la seva construcció,està preparant la programació de diferents, que inclourà actuacions de màgia i teatre.La programació començarà aquest diumenge 26 de març amb laque presentarà l'espectacle Contes d'aquí, d'allà i de més enllà. Per a qui no conegui el camí fins a la font, el punt de trobada serà ela 2/4 d'11 del matí. El recorregut és planer i sense dificultat. Meandre recomana que els més petits portin motxilla.Pel fet que es preveu un dia primaveral, l'entitat proposa la possibilitat dea l'indret, tot demanant l'habitual màxim respecte a l'entorn natural. La narració començarà a les 12 del migdia. L'espectacle és per ai ésgràcies a la col·laboració del Pla d'entorn i el Parc de la Sèquia.L'Alma proposarà descobrir. Són contes divertits, originals i plens de sorpreses. El nen que no tenia sort va decidir fer un viatge per buscar un monjo savi que l'ajudés a trobar la seva sort. En Pisculitus i la rata de biblioteca s'apropa a una biblioteca on fa anys que no hi entra ningú i, per això, a dins, tot està brut i desordenat i els únics que hi viuen són els insectes, les rates i els ratolins. Les bèsties vergonyoses passa a la sabana del Serengueti, on els animals viuen molt espantats perquè a vegades hi van els caçadors i posen la seva vida en perill. Una nit, però, un mussol descobreix una notícia que canviarà la sort d'aquestes bèsties.