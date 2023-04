I quan sembla que ja s'acaben... Les carxofes i els espàrrecs arriben al Bages (i a l'«Amb barret de xef»)!

A diferència del que dèiem el mes passat -que era precipitat parlar de faves i pèsols a començaments de març-, ara podríem dir que ens trobem en el cas contrari, sobretot pel que fa a les. ¿Com pot ser pels mesos d'decidim dedicar part de lesde l'a una hortalissa que ja fa temps que podem trobar al mercat, i procedent de Catalunya? Molt senzill: Resulta que aquí al, les carxofes ens arribenque a la resta d'indrets del territori. ¿Per què? Doncs pelSi bé la climatologia suau de zones com el Baix Llobregat, el Maresme o el Delta de l'Ebre fa que aquestad'aquesta secció gastronòmica creixi més de pressa (i, per tant, que pugui collir-se més aviat), lestípiques dels hiverns de laen retarden el seu desenvolupament, que acostuma a no culminar-se fins a mitjans de maig. Que passi això no té perquè ser dolent, i és que per molt que la temporada sigui curta i no gaire ufanosa, laque les carxofes tenen al Bages és de. I aquí, la meteorologia hi té molt a veure: el fred, a banda de conservar el seutan característic, també evita que apareguin aquells pelets a la zona del cor.Pel que fa als espàrrecs, són: silvestres, verds o blancs, casen en infinitat de plats deliciosos que els cuiners i cuineres de casa nostra aprofiten perdels mesos en què tot floreix. I si no, comproveu-ho vosaltres mateixos fent un cop d'ull a lesque ens suggereixen. Se us farà la boca aigua!