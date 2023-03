ProManresa organitza una sessió per informar de les novetats laborals d'aquest 2023

Nova cotització: Mecanisme de l'Equitat Intergeneracional (MEI).

Pujada de les bases màximes de cotització.

S'eleva la quantitat de la prestació per desocupació.

Novetat important al voltant dels plans d'igualtat.

Bases de cotització en la RETA.

Revalorització de les pensions.

El treballador ja no estarà obligat a entregar a l'empresa la seva baixa mèdica.

Nous permisos previstos a l'Avantprojecte de la Llei de Famílies.

Pujada del salari mínim interprofessional 2023.

Permís prepart i baixa retribuïda per menstruacions doloroses.

L', a través de, organitzarà el proper divendres, 24 de març, de 10 del matí a 12 del migdia, en format presencial, una sessió formativa per conèixer les, una proposa per informar dels canvis més rellevants que afecten tant a les empreses com als treballadors, en les diferents normatives com laper l'any 2023.La sessió anirà a càrrec de, advocada especialista enamb una dilatada experiència en aquest sector.Entre els temes d'interès que es tractaran hi ha els següents:A banda d'aquesta formació, ProManresa està oferint aquest mes de març diferents sessions adreçades a. El formulari d'inscripció és únic i en el mateix es pot marcar els diferents cursosTota la formació és subvencionada per lai l'Ajuntament de Manresa.