L'Escola Agrària de Manresa organitza dues jornades de portes obertes

L'obrirà les portes de la seva fincaper explicar en què consisteixen els dos cicles formatius que ofereix, relacionats -tots dos- amb l'Per a les persones interessades en el cicle formatiu de grau mitjà en, la jornada de portes obertes és el dimarts 21 de març, de les 6 a les 8 de la tarda. Per al cicle formatiu de grau superior en–perfil professional en agroecologia i acció climàtica-, la cita és el dimarts 28 de març, també de 6 a 8 de la tarda. Per assistir-hi es recomana la inscripció a través de la pàgina web del centre Durant les jornades de portes obertes, tothom qui ho vulgui podrà conèixer el programa de cada un dels cicles, la metodologia pedagògica del centre i qüestions més pràctiques com l'horari, l'organització de transports a la finca i les gestions per matricular-se. També s'explicarà el funcionament de lessegons eld'aprenentatge que aplica l'Escola Agrària de Manresa. El, que permet anar a fer pràctiques a l'estranger, serà un altre dels aspectes tractats.Tant el cicle formatiu de grau mitjà com el de grau superior que ofereix l'Escola Agrària de Manresa tenen un total de 1.320 hores lectives i 1.000 hores d'per a tot aquell alumnat que s'adscrigui al format dual.El cicle de grau superior, amb perfil professional en, estrenarà el setembre d'aquest any el seu segon curs, ja que el 2022 tot just va començar el recorregut la primera promoció. Aquests estudis capaciten a les persones per gestionar l'entorn agrari des del vessant de. A més, l'alumnat que es gradua en aquesta formació podrà desenvolupar projectes deaplicant tècniques agroecològiques que tenen en compte la sostenibilitat ambiental i social, i també la rendibilitat econòmica.D'altra banda, el cicle de grau mitjà en producció agroecològica està adreçat a persones que vulguin dedicar-se a la producció agrícola i ramadera, ja sigui a compte d'un tercer o bé a compte propi. De la mateixa manera que en el cicle superior, l'alumnat pot accedir al programa de mobilitat internacional finançat pel fons, i cursar el cicle sota el sistema dual, fent 1.000 hores de pràctiques remunerades en empreses.L'Escola Agrària de Manresa forma part de ladel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.