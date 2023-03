Es declaren dos incendis de vegetació simultanis vora la línia dels FGC a Manresa

Dotacions delsamb el suport de patrulles de lahan hagut de treballar aquest diumenge al vespre en l'extinció deque s'han declarat gairebé de forma simultània en dos punts pròxims a la via delsal seu pas per la capital del Bages.Passades les 9 del vespre s'ha declarat un incendi a la illa de vegetació en altua que formen eli l', a l'altra banda de l'indústria química. Els Bombers s'han desplaçat al lloc i s'han trobat amb unes flames importants ja que la zona és densa en matolls, herbes i arbres.En paral·lel, s'ha declarat un segon incendi a la zona de vegetació del pas de la línia del tren pel barri de la, just abans de soterrar-se. A l'incendi, que tocava el, també hi han assistit els Bombers i la Policia Local, que en tots dos casos ha donat suport en la gestió del trànsit de vehicles.Fins dilluns al matí no es podrà concretar l'amb el servei de premsa dels Bombers.