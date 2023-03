Més de sis-centes persones participen a la Caminada de la Dona de Súria

Més de sis-centes persones han pres part aquest diumenge 19 de març en la, que s'ha convertit així en un dels actes més concorreguts dels darrers anys a. La Caminada formava part del programa del, que es va iniciar el passat 8 de març.D'aquesta manera, la Caminada de la Dona ha complert el seu objectiu d'aconseguir unade persones de totes les edats en una activitat de sensibilització a través del lleure, l'activitat física i el contacte amb l'entorn natural.La Caminada de la Dona oferia dos recorreguts de 5 i 8 quilòmetres amb inici i arribada a la. Les persones inscrites han rebut l'obsequi d'unacom a record de la seva participació, a més de l'esmorzar i l'avituallament.Els recorreguts de la Caminada han passat pel, el polígon de La Pobla, el barri de, el, eli, en el cas del trajecte llarg, pel nucli deA la seva arribada a la plaça de Sant Joan, les persones participants han pogut gaudir d'un concert del conjunt suriencL'també ha exposat a la plaça de Sant Joan les obres fetes per l'alumnat dins del projecte formatiu El paper de les dones, realitzat en el marc del Dia Internacional de les Dones. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l'artista bagencEl programa del Dia Internacional de les Dones a Súria acabarà el proper divendres 31 de març amb una sessió deal Pavelló Municipal d'Esports, a càrrec de la monitora especial. La sessió començarà a 2/4 de 7 de la tarda. Les places són limitades.La celebració de la Caminada i la sessió de ioga era prevista per a la segona setmana de març, però les dues activitats van haver de ser ajornades a causa de l'accident mortal a la mina de Cabanasses La Caminada de la Dona ha estat organitzada per l', a través de les àrees municipals d'Igualtat, Participació Ciutadana, Joventut i Esports, i el Centre Excursionista, amb la col·laboració del Consell Municipal de la Gent Gran, Consell Municipal dels Infants, Escola Municipal d'Adults i Casal de la Dona. La Caminada també ha tingut el suport del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.