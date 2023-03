Al Noor fa una crida a fer aportacions per donar menjar a setanta joves durant el Ramadà

L'tornarà a encarregar-se de preparar menjar per a una setantena de joves dedurant la celebració del, que començarà el proper 23 de març i s'allargarà durant trenta dies.Com en anys anteriors, l'associació demana laambper poder preparar els àpats de quan s'amaga el sol per aquelles personesque no tenen una família estructurada amb la que comprometre elQui ho vulgui, pot portar aliments al local de l'associació, a l', tots els dies de la setmana, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, o alen el seu horari d'obertura. També es poden fer donacions econòmiques a través deal número 640 685 897.Elsentre els joves són llet, sucs petits, dàtils, ous durs, panets, rghefa, xabàkies, menjar halal i harira.