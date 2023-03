La restauració d'edificis romànics del temps d'Oliba, en una exposició a Manresa

Inauguració el 22 de març

La seu delinaugurarà el proper dimecres l'El Romànic del temps d'Oliba. La mostra exhibeix mitjançant, les característiques arquitectòniques i funcionals de diferents castells, esglésies i monestirs restaurats, com el(Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia), l'(el Pont de Vilomara i Rocafort) i elprop Bagà (Guardiola de Berguedà, al Berguedà). La Diputació de Barcelona ha salvaguardat i restaurat alguns dels edificis més representatius deldel temps d'Oliba (972-1046).L'exposició està comissariada per la documentalista, l'arquitecte, l'historiador de l'arti l'infògraf. És una iniciativa de l'associació delsi elgràcies a la cessió de la Diputació de Barcelona. Es podrà veure fins al 22 d'abril i les escoles que estiguin interessades podran reservar l'espai els matins de 9h a 13h contactant amb el COAC-Manresa.La inauguració de l'exposició es farà el dimecres 22 de març a 2/4 de 6 de la tarda a la(C/Arquitecte Oms, 5. Manresa). L'acte comptarà amb l'assistència de, president de l'associació d'Amics de l'Art Romànic del Bages;, presidenta del COAC-Comarques Centrals;, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, i, alcalde de Manresa.A més, Joan Closa, gerent dei comissari de l'exposició, en farà una breu presentació.Per assistir a la inauguració, cal inscripció prèvia a aquest enllaç va exercir de noble, abat, i bisbe de Vic a partir del 1018, i va viure lessocials, polítiques i econòmiques produïdes a Europa occidental entorn de l'any 1000. En aquest context, va obrir-se pas un nou estil artístic, el romànic, al qual s'adscriuen castells, esglésies i monestirs construïts o reformats per iniciativa d'Oliba, com un dels, d'aquí que el personatge històric d'Oliba esdevé també fil conductor de l'exposició.Aquests monuments del romànic es van convertir eni de la població que els habitava.Al nostre territori, el període inicial del romànic va coincidir amb unade castells, esglésies i monestirs. Les fortaleses, edificades per la noblesa en ple, van esdevenir un element per controlar els territoris i la població. En aquell moment les esglésies i els monestirs van proliferar per tot el continent europeu i es van convertir enimpulsat per les famílies comtals i sovint enfrontat amb la petita noblesa.