La Salle Manresa i Paidos de Sant Fruitós premiades pel «Bo, sa, d'aquí» de «Canal Taronja»

Les escolesi elde Sant Fruitós de Bages han estat reconegudes per la seva bona feina al menjador pel programa Bo, sa, d'aquí de. El cantantha estat l'encarregat d'entregar el diploma que acredita la bona feina i dur l'eufòria als dos centres escolars.Bo, sa, d'aquí, que s'emet cada divendres per Canal Taronja, busca premiar a les escoles que aposten per l'. I ho fa de la mà d'del panorama musical català actual, que conversen amb els infants, canten, juguen i sorprenen els alumnes.Des de La Salle Manresa, el seu director,, reconeixia que era un dia especial per al centre. "Per nosaltres és molt important que els nens i nenes puguin gaudir d'una alimentació saludable i poder promoure el consum del", deia. L'empresafa quatre dècades que gestiona el menjador de l'escola.En el cas del Paidos, de la gestió del menjador se'n fa càrrec l'empresa. La sotsdirectora del centre,, també insistia en la importància d'educar "des de petits en hàbits de vida saludable".Amb motiu del reconeixement, els alumnes de les dues escoles van poder gaudir d'una bona estona amb en Triquell. Entre els assistents també hi van voler estar presents els alcaldes de Manresa i Sant Fruitós de Bages,El programa rodat a La Salle Manresa forma part de la nova temporada del Bo, sa, d'aquí, que s'emetrà a Canal Taronja i a totes lesla propera primavera. Precisament, el Bo, sa, d'aquí ha estat nominat com a millor programa de televisió local als premis Zapping , que s'ha celebrat aquest divendres a la nit.