El Covisa Manresa es deixa empatar pel cuer Ripollet sobre la botzina final (4-4)

Elha completat un fluix partit a la pista del cuer,, que ha acabat empatant, 4-4, després que els locals hagin marcat el gol de la igualadaEl primer temps no va tenir historia. El Covisa Manresa va exercir unapero en atac no tenia profunditat. Va ser al minut dos de partit, quande xut exterior avançava als manresans. Aquest gol va fer mes mal que bé ja que va transmetre la sensació que seria un partit fàcil.El gol de l'empat dels locals va venir en el llançament d'una falta directa força llunyana de, que va jugar pràcticament els quaranta minuts amb un Ripollet amb quatre juvenils i sense massa rotació. Qui feia canvis constants va ser l'equip manresà, amb la participació de la totalitat dels convocats.Després d'un primer temps en què va caure lesionat, es va presenciar una segona part en la que varen passar moltes coses. L'empat a un gol el va desferen una rematada molt llunyana des de fora l'àrea. Abans pero, va ser expulsat un jugador local i el Covisa Manresa no va saber aprofitar laamb el resultat d'empat en aquell moment.A cinc minuts per al final, una acció innecesaria en falta deva suposar la seva expulsió per doble amonestació. En aquesta ocasió, la superioritat va ser per als de casa, que van aprofitar per marcar en una pilotaen defensa que va topar en un jugador local i entrava a porteria.El Covisa Manresa va disposar de dues clares ocasions de gol però l'excés d'individualisme va fer perdre les oportunitats. Faltaven quatre minuts per al final i els manresans varen optar pel joc de. El canvi va donar resultat, i tres gols consecutius dels bagencs varen donar la volta al partit deixant el marcador 3 - 4 a dos minuts per acabar. Els manresans obtenien premi al electrònic, pero en cap cas pel joc realitzat durant el partit.En aquesta part final, els locals van sortir en joc de porter-jugador. Els devan defensar bé davant d'un equip cansat, pero no van saber gestionar ni mantenir la possessió de la. Va ser a una décima per acabar, quan un xut exterior sense oposició defensiva va provocar un refús defectuós sota pals, que va caure morta a, i el cuer de la categoria va empatar el partit quan el Covisa Manresa havia fet el mes difícil i ho tenia tot guanyat.Caldrà esperar dissabte vinent a 2/4 de 7 de la tarda la visita delal Pujolet. Els mataronins, tindran l'oportunitat d'acostar-se a tres punts i els manresans la de marxar sobre sis de l'equip de