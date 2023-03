El Grup Via CB Artés torna a vèncer al derby bagenc contra La Salle S. Gol (81-57)

Més bàsquet

Com va passar en el partit de la primera volta , els'ha imposat en el derby bagenc contrai, amb una diferència encara més solvent que llavors, 81-57. Amb la victòria, els artesencs es consoliden a la, amb dotze victòries i vuit derrotes, i els manresans no veuen massa alterada la seva situació, en part per la derrota, també, delsEl partit ha començat amb els visitants disposats a venjar-se de la derrota al pavelló col·legial a la primera volta i aconseguint, a la fi del primer quart el que seria el seudel partit, 14-21. Al segon quart, però, el desencert dels visitants i la defensa dels localsla situació i un parcial de 23-10 deixava el marcador en 37-31.El retorn des dels vestidors dels manresans encara ha estati els locals han aprofitat per posar. S'arribava als darrers deu minuts amb 55-40 en el marcador. No tot estava decidit, però gairebé. Més encara quan a l'últim quart el CB Artés encaraper deixar el marcador final en 81-57.El màxim anotador del CB Artés ha estatamb 24 punts, mentre que de La Salle,ha anotat 20 punts. La propera jornada el CB Artés jugarà a la pista deldissabte a 1/4 de 8 del vespre, i La Salle Manresa rebrà diumenge l'a partir d'1/4 de 8 del vespre.