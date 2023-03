Important victòria del CB Navàs Viscola davant del Plus Ultra Seguros Roser (75-72)

Més bàsquet

Elha aconseguit una treballada victòria davant del, 75-72, en un partit en què des del segon quart han estat per davant en el marcador, però amb. Amb aquesta victòria, els bagencs confirmen l'average que ja tenien guanyat en el partit d'anada davant els barcelonins, i eviten acostar-se a lade la classificació on, excepte el, cinc equips es mouen en un marge de només dues victòries.El partit ha començat amb unper part dels dos equips que ha finalitzat amb una mínima victòria visitant en el primer quart, 14-16. El segon període ha estat decisiu per als interessos navassencs que hana l'arribar al descans, 38-28.A la represa, els del Roser hani s'han posat 53-48 per encarar el darrer període. El final del partit ha estat ben controlat per part dels locals, quedavant l'empenta del rival i han pogut sumar la seva onzena victòria, 75-72.Per part bagenca,ha estat el jugador més valorat amb 21 punts.n'ha fet 17 iha capturat 10 rebots. La propera jornada, el CB Navàs jugarà dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la pista de l'