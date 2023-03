El Centre de Disminuïts Físics d'Althaia passa a anomenar-se Centre Residencial La Llum

Una atenció centrada en la persona

és com s'anomena des d'aquest dissabte elde la. El canvi de nom respon a la voluntat de promoure la igualtat i la inclusió de les persones ambi deixar d'utilitzar una terminologia que ha quedat obsoleta, dins de les accions de millora de l'accessibilitat que porta a terme la institució seguint el. A la vegada, dona resposta a una petició dels residents i professionals del centre, que han escollit el nou nom a través d'unque s'ha celebrat en el marc del 20è aniversari de l'equipament.El 15 de juliol de l'any 2002 va obrir portes el que aleshores es va anomenar Centre de Disminuïts Físics del Bages, una residència de 30 places per a persones amb una. La terminologia que es va emprar a l'hora de batejar l'equipament és reflex de la visió que es tenia aleshores de les persones en situació de discapacitat física. Al llarg dels anys, la societat ha evolucionat cap a l', i ha sorgit una voluntat d'expressar-se diferent per contribuir a reflectir aquesta nova visió amb l'ús de termes positius, respectuosos i no connotats.La voluntat de residents i professionals d'adoptar un nom més inclusiu i d'acord a la realitat i a la forma col·laborativa i participativa de treballar del centre ve de lluny. L'any 2019 es va fer unentre els residents i a les seves famílies. L'esclat de la pandèmia de la Covid va parar el procés, que es va reactivar el 2022.Per tal d'implicar els usuaris en el canvi de nom s'ha portat a terme un procés participatiu en què també han pres part els. Tant residents com professionals van fer una sèrie de propostes de nom vinculades a Manresa i el Bages. Van ser els mateixos residents els que van escollir el nou nom a través d'una votació.La proposta guanyadora incorpora la paraula Llum, una denominació que des de sempre ha tingut un significat especial per. I el terme Centre Residencial denota que l'equipament és, per als residents, casa seva.El canvi de nom, que ha aprovat el, s'ha oficialitzat aquest dissabte en el decurs d'unque ha inclòs la descoberta d'una placa amb la nova denominació, un espectacle de màgia i un piscolabis.En els parlaments han intervingut, regidora de Ciutat Saludable de l'Ajuntament de Manresa;, director del Centre Residencial La Llum i de la Clínica Sant Josep i també adjunt a la direcció general de la Fundació Althaia, i, coordinadora del Centre Residencial La Llum. En l'acte no hi han faltat els residents, els seus familiars i els professionals que els atenen. També hi han estat presents professionals que ja no hi treballen però que mantenen el vincle amb el centre.El Centre Residencial La Llum atén persones amb discapacitat funcional física que, així com teràpia rehabilitadora per tal de promoure l'autonomia en les activitats de la vida diària.L'objectiu és promoure el benestar de la persona des del seu propi projecte de vida i els fets que li són significatius per tal de mantenir o millorar la seva. També facilitar laen la dinàmica del centre així com la participació activa en l'. Tot això contribueix a l'empoderament de la persona. Per això és indispensable una atenció centrada en la persona, que inclou un tracte personalitzat i un gran coneixement de cada resident.En els seus primers 20 anys de vida ha acollit un total de 91 usuaris d'entre 18 i 65 anys. Són persones que han estat derivades des delsdelde la Generalitat de Catalunya.Actualment el centre està catalogat com a centre residencial per a persones amb discapacitat física. L'àmbit de referència del Centre Residencial La Llum no és només la, sinó que també acull usuaris de les comarques de la demarcació de Barcelona.