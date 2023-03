El CN Manresa manté la seva marxa invicta, però amb dificultats contra l'AESE (11-9)

Elcontinua la seva marxa invicta per la Lliga Catalana dedemalgrat que tenen assegurat el campionat des de fa dues jornades. En aquesta ocasió, han superat l'(AESE) per un ajustat 11-9.Els manresans, amb dos,posaven el marcador 4-1 al finalitzar el primer quart. Tot semblava dirigir-se cap un nou triomf clar dels de. L'empat a tres del segon quart, amb penal errat per part dels locals, tampoc feia presagiar grans dificultats de cara a la segona meitat del partit. Els gols manresans d'aquest període eren anotats peri dos de Fernàndez. El 7-4 amb el que s'arribà a l'equador del partit era prou avantatge per afrontar el que quedava per jugar.Encara més quanposava el 8-4 en el lluminós només tornar de vestidors. Però els visitants firmaven dos gols seguits i ajustaven la diferencia a dos gols, 8-6, per posar la incertesa de cara als darrers vuit minuts de joc.Només començar el darrer quart, els dese situaren a un sol gol, 8-7, 9-8 i 10-9, el noves i desè gols locals anotats peri Noguera. Només a falta de 33 segons per al final, un nou gol de Puerta donava la tranquil·litat i els punts als líders de la competició.