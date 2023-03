Pedro Martínez: «La victòria ens permet seguir vius»

Luis Casimiro creu que les males decisions els han condemnat

, tècnic del, estava realment content per la victòria del seu equip contra el Coosur Betis . A la prèvia, l'entrenador del conjunt bagenc havia comentat que a més del triomf calia un bon treball. I aquest treball ha satisfet Martínez. Si bé el triomf és molt importantdel seu equip a l'en cap cas és res definitiu. "No ens dona la salvació però", ha declarat.ha destacat amb els seus quaranta-un punts. Martínez no només ha destacat aquesta xifra sinó que també ha afegit que "ha forçat moltes personals als seus rivals. Això ha canviat el pla de partit del Betis". El seu entrenador també ha destacat la determinació de l'escorta en defensa. Martínez espera que aquesta determinació segueixi els propers partits. Altres jugadors destacats han estat, en especial al primer quart, ien defensa.Davant la important setmana que viurà el Baxi Manresa, Martínez prefereix mirar més enllà i el seu horitzó és dels. El tècnic espera que hi hagi més equips implicats en la lluita per la permanència ja que creu que el Coosur Betis és un conjunt que es mantindrà a la categoria. Sobre el futur més immediat, lamenta el poc temps que hi haurà entre els partits dei, sense renunciar a res, diu que "si hagués de triar prefereixo guanyar el segon"., entrenador del Coosur Betis, ha destacat l'esforç que han fet els seus jugadors i les. El manxec ha lamentat lesque han pres que els han impedit la victòria i que també els han privat del bàsquet average.De cara al tram final de temporada, Luis Casimiro creu en lai desitja la del Baxi Manresa.