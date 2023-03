El Baxi Manresa s'aferra a l'ACB amb una treballada victòria contra el Coosur Betis (91‑84)

Elha fet una important passa per seguir la temporada següent a la. L'equip bagenc ha treballat durant els quaranta minuts per assolir una victòria que suma triple. Al propi triomf se li ha d'afegir la derrotar del, rival directe, i adjudicar-se el bàsquet average.ha estat el líder del seu equip amb 41 punts. Però també cal valorar l'aportació deal primer quart o la feina en el rebot de. Els manresans no han anat ni un sol instant per darrera al marcador. La permanència a l'es comença a veure amb més optimisme.Dani Pérez, Jerrick Harding,han format el quintet titular del Baxi Manresa. Pel Coosur Betis,ha escollit Josh Gray, Darius Bertrans, Jean Montero, Tyson Pérez i Anzejs Pasecniks. El rellotge ha estat el primer protagonista de la tarda quan ha quedat aturat només començar l'enfrontament. La interrupció ha vorejat els dos minuts. Això no ha trencat un ritme inicial que ha estat força alt (6-6, minut 3).. Cada acció era contestada per l'equip rival. Dos triples seguits de Dani Pérez donaven per primer con una renda superior a una cistella al Baxi Manresa (17-11, minut 7). En aquest moment,ha introduït les primeres rotacions. Aquestes substitucions no han anat massa bé als bagencs. Des de la marxa de Dani Pérez, el Baxi Manresa ha estat gairebé tres minuts sense anotar. El Coosur Betis ha aconseguit. Insuficient per capgirar el marcador en acabar els primers deu minuts (19-17).El començament del segon període ha estat favorable als interessos del Baxi Manresa. La defensa i elha bloquejat la capacitat anotadora dels verd-i-blancs. Un parcial de 8-1 obria una primerai feia demanar temps mort a Luis Casimiro (27-18, minut 13). Dani Pérez seguia en un moment dolç de cara a cistella amb el seu tercer triple. A més, Harding aconseguiai aprofitar els tirs lliures. I quan no era d'un a un era un(36-21, minut 15). La banqueta andalusa demanava un nou temps mort. En aquesta ocasió, les instruccions de Luis Casimiro han funcionat millor i Gray feia reaccionar mínimament els seus amb quatre punts seguits. Martínez ha volgut aturar-ho. Per uns moments, semblava que el Coosur Betis seguia amb la seva remuntada. Però el Baxi Manresa s'ha refet i s'ha acostat a la seva(48-36).La sortida del Baxi Manresa a la represa ha estat freda. Un parcial de 0-5 reduïa distàncies. Martinas Geben i Devin Robinson es carregaven cadascú amb la seva tercera personal. Harding, de tres, i Geben, de dos, tornaven el parcial. Però alguna cosa havia canviat. Laque, poc a poc, s'anaven acostant. El Baxi Manresa resistia gràcies a la inspiració de Harding. Gray era el contrapès per part del Coosur Betis.ha rebut una clara antiesportiva per part d'que no ha sabut aprofitar. Posteriorment, el seu equip ha aconseguit un parcial de 6-0 que calmava els ànims (69-58, minut 28). Els manresans han disposat d'un parell d'ocasions per ampliar el seu avantatge. La realitat, no obstant, ha dit una altra cosa. El 74-69 al final del tercer quart ho deixavaUn triple de Bertrans igualava encara més les coses. Fins i tot, el Coosur Betis ha disposat de la possessió per igualar o capgirar el resultat. No ho ha aconseguit. Harding i Geben han sumat per ampliar un xic la renda local. En cap cas, ha estat res definitiu.. Els interiors verd-i-blancs feien mal i situaven el 78-76 amb gairebé cinc minuts per jugar. Ferrari tornava a errar des del punt de personal. Però Harding ho esmenava amb un 2+1 vital. Elseguia en un gran moment. Tampoc significava la sentència. Robinson, compatriota seu, posava el 89-84 a manca de cinquanta-cinc segons. Després d'una errada al triple visitant, Dani Pérez perdia una pilota. Després, ho arreglava provocant unaque valia or. Harding forçava unaque li ha permès sumar els seu quaranta-unè punt. Però el més important ha estat certificar el triomf i l'average per al Baxi Manresa. 91-84 per sortir del descens.Incidències: Juan Carlos García González, Juan de Dios Oyón i Vicente Martínez Silla han xiulat el partit., fora de la dinàmica de l'equip, han estat els jugadors descartats. Els jugadors del Coosur Betis han lluït durant la roda d'escalfament una samarreta amb el dorsal 44 i un missatge d'ànim a. Abans de començar el partit s'ha guardat unen memòria dels