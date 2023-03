El CN Manresa Fibracat pateix per guanyar l'AESE en un partit que semblava controlat (11-10)

Els'ha acabat imposant a l', 11-10, en un partit que les manresanes han començat a dominar clarament, però que se'ls ha complicat i a punt ha estatRes feia pensar que el partit es podria complicar, quan, en un molt bon primer quart, les dese situaven 4-0 en el marcador, amb gols de, dos,, i encara menys quan a la meitat del partit el lluminós assenyalava un 8-3 que donava confiança a les manresanes. Les anotadores de casa en aquest període van ser, Quirante i César.Va ser a la represa, després del canvi de camp, que les devan començar a donar mostres de la seva perillositat, situant-se en un 8-6, que un gol de Gonzàlez deixava en 9-6 per afrontar els darrers vuit minuts amb unEn poc temps les visitants, s’acostaven fins al 9-8., de pena màxima, tornava a posar els dos gols de diferència en el marcador, però, de nou les foranes es posaren 10-9. Quedava 2'12" per a la fi del partit. Undel tècnic local va ser ben aprofitat i Solernou posava l'11-9 a manca de 22 segons. El darrer gol de les de, a manca de 2 segons, no va fer perillar els punts.