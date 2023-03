El CE Manresa visita un Alzira que suma tres derrotes consecutives

Eljugarà diumenge a 2/4 de 12 del migdia a l'estadi Luis Suñer Picó contra unque portaen què, a més,i només n'ha fet un. El CE Manresa, per la seva part, porta una ratxa ben particular en els mateixos darrers tres partits, amb. Abans, tots dos equips havien guanyat 3-1 els seus compromisos, els manresans al camp del Terrassa i els de la Ribera Alta a casa seva contra l'El CE Manresa viatja a terres valencianes sense, que està sancionat, i sense Salva Torreño, lesionats, aquest darrer per prescripció mèdica després del desmai que va patir el mes de desembre passat al partit contra l'. La resta de possibles baixes, entre les quals la possible de, no se sabran fins a última hora, seguint amb l'estratègia dea les darreres jornades.El CE Manresa va baixar dues posicions després del darrer empat contra el Deportivo Aragón i ara es troba en setena posició, a dos punts delque ocupa la primera plaça de promoció i a dos punts per sobre dels seus immediats perseguidors, el propii l'històric. L'Alzira és el primer equip fora de les places de descens o promoció de descens, a sis punts dels manresans.