El govern de Súria diu que l'oposició al Centre Cultural al Califòrnia pot fer perdre un milió d'euros al municipi

El govern deha "lamentat" el vot en contra dels grups municipals de l'oposició a la proposta d'autoritzar la despesa plurianual del projecte constructiu de la nova Biblioteca Pública i Centre Cultural al Califòrnia , ja que pot comportar "la pèrdua d'una subvenció de més d'un milió d'euros , atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat", segons han assegurat.Els grups de l'oposició (ERC, Ais, Junts) i el regidor no adscrit van votar en contra de laque havia de permetre iniciar el projecte, perquè "" del govern als grups "ni als veïns" a l'hora de debatre aquest projecte i consideren que abans d'iniciar les obres del Centre Cultural, s'ha de prioritzar unaen aquesta finca.El govern municipal ha volgut remarcar que la pèrdua d'aquesta subvenció també "comportarà l'aturada delper a les persones grans i la pèrdua de les subvencions ja compromeses per fer realitat aquest equipament sociosanitari".Sobre la queixa de l'eliminació d'aparcament a la finca del Califòrnia, el govern ha assegurat que disposa d'una alternativa d'estacionament "", i que ofereix més places que el pàrquing actual, "però l'oposició no ha permès desenvolupar l'al qual es va arribar l'any 2021 amb la propietat del terreny per tal de fer-ho possible".Finalment, ha volgut aclarir que l'oposició municipal "ha tingut possibilitats dea tota la informació disponible sobre els dos projectes i que s'han feti contactes amb els grups d'oposició per intentar apropar posicions".