Un sindicat de professors critica la dimissió «forçada» del director de Sallent

El sindicat(aspepc-sps) critica la dimissió "forçada" del director de l'institut Llobregat de Sallent i rebutja la manera com elestà gestionant el cas . El secretari general,, ha reclamat un canvi de normativa ja que, amb la llei actual, en casos d', tant el professorat com les direccions "no hi poden fer pràcticament res".En declaracions a l'ACN, Massó ha lamentat que elsque s'obren acaben desplaçant la persona assetjada de l'institut, "mentre que l'assetjador es queda allà triomfant". "És inadmissible", ha resolt. El sindicat clama per unque faculti els directors per poder actuar iEn un comunicat, el sindicat també carrega contra el, com a màxim responsable del departament, i l'acusa d'"eludir" les seves pròpies responsabilitats. "Ell és qui ha de retre comptes per una normativa ineficaç. I si no li agrada afrontar les responsabilitats,", sentencia el text.