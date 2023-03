Aquesta és la llista completa d'ERC que acompanyarà Marc Aloy a les eleccions de Manresa

Els cinc primers de la llista, Sixto, Homs, Aloy, Huguet i Infante. Foto: Pere Fontanals

Tots els noms de la llista

Marc Aloy Guàrdia

Mariona Homs Alsina

Pol Huguet Estrada

Tània Infante Martínez

Lluís Vidal Sixto Orozco

Montserrat Clotet Massana

Carles Garcia Estany

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki

Jasone Latorre Ollé

Jordi Vidal Moncunill

Mariona Descarrega Alsina

Miquel León Pardo

Gina Sonia Plopu

Joan Vilaseca Garcia

Mireia Vila Fàbregas

Robert Canet Torres

Mercè Quesada Pàmpols

Manuel Tapia Rius

Verónica Jaramillo Erreyes

Joan Cals Torres

Queralt Torres Cuenca

Alba Baltiérrez Alier

David Aaron López Martí

Cristina Cruz Mas

estarà acompanyat deen els primers cinc llocs de la candidatura quepresentarà ade cara a les. El partit ha validat aquest divendres la llista en una assemblea celebrada a la, una llista "preparada per assumir totes les àrees de govern de l'Ajuntament de Manresa", segons han asseguratLa candidatura està formada per persones "d'àmbits molt diversos i amb un important nombre de, en el que vol ser una llista cívica que reflecteixi la diversitat de la població de la ciutat". L'alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy, en destaca el fet que "tenim, amb experiència i compromeses en camps molt diversos. Persones de reconegut prestigi en l'àmbit social, el sindicalisme, el món empresarial, la nova ciutadania, la cultura o els esports i que han destacat per la seva trajectòria. Una llista que suma!".Als primers llocs de la llista hi ha algunes de les noves incorporacions destacades al projecte, com el sindicalista Lluís Vidal Sixto, l'empresària Tània Infante, l'arquitecte tècnic, l'educadora i pedagoga, l'esportista, la psicòlogai l'enginyer i professor universitari. Els acompanyen els regidors del govern actual Mariona Homs, que anirà de número dos, Pol Huguet,. La llista la tanquen de manera simbòlica, membres de l'actual equip que han anunciat la seva voluntat d'abandonar la política municipal.Arquitecte i alcalde de Manresa des del 2020. Militant d'ERC i apassionat de la música. Ha estat vinculat a entitats de la ciutat com Òmnium Cultural i Xàldiga. Durant més de deu anys va ser membre de l'equip de treball de la Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes i va ser un dels fundadors de l'espai cultural Via Fora!. Des de l'any 2015 és regidor a l'Ajuntament de Manresa. Ha estat regidor d'Urbanisme entre els anys 2016 i 2019 i regidor de Presidència entre el 2019 i el 2020.Antropòloga, regidora d'Acció i Inclusió Social (2019-2023) i Directora General de Serveis Socials (2022-23). Té un postgrau en Lideratge institucional i gestió pública i un altre en Direcció de recursos humans i gestió de talent.Llicenciat en Geografia i màster de professorat. Regidor de Ciutat Verda (2019-2023). Ha treballat com a consultor ambiental i professor i ha publicat diversos llibres sobre itineraris excursionistes al Bages i la Catalunya Central. Vinculat a mobiments escoltes, s'ha implicat projectes mediambientals com l'Anella Verda de Manresa. Va entrar a l'Ajuntament el 2017.Empresària del sector de l'hostaleria i el turisme, ha estat presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) entre els anys 2017 i 2023, esdevenint la primera dona presidenta de l'entitat. Estudia el grau de Ciències polítiques i gestió pública a la Universitat Autònoma de Barcelona, està vinculada a entitats com el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i fa de project manager en projectes d'emprenedoria.Tècnic rellotger i llicenciat en Dret, amb una llarga trajectòria en el món sindical, cívic i social de la ciutat de Manresa. És afiliat de CCOO des de l'any 1977 i ha estat membre de diverses Comissions Executives de la Catalunya Central entre 1994 i 2015 i de les Executives Catalunya Central-Vallès Occidental entre 2014 i 2021. Del 2004 al 2014 va ser Secretari General del Bages Berguedà i des del 1996 és membre del Consell Nacional de CCOO de Catalunya. És també coordinador de la Xarxa d'assessors sindicals de Catalunya des del 2021.Llicenciada en Psicologia i Pedagogia i postgraduada en Lideratge institucional i gestió de les polítiques, desenvolupament local i regional i en logopèdia. Regidora de Recursos Humans i Govern Obert (2019-2023). Vinculada des de sempre a la vida cultural i associativa de la ciutat (Els Carlins, Agrupació Cultural del Bages, Xàldiga, entre altres). Professionalment, ha treballat durant més de 25 anys a la Diputació de Barcelona impulsant projectes relacionats amb el foment de l'ocupació, els joves i l'emprenedoria.Arquitecte tècnic amb experiència internacional a Santiago de Xile i el Canadà. La darrera etapa professional l'ha passat a Toronto formant part de la direcció d'obra de dues estacions soterrades de la nova línia de metro de la ciutat. Durant la seva joventut va estar vinculat al Club Natació Manresa i al Mijac Sagrada Família, del qual va ser-ne responsable entre els anys 2008 i 2011.Llicenciada en Belles Arts i postgrau en Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual. Regidora de Cultura (2015-2023). Ha combinat la docència artística amb la formació de persones formadores i l'obra artística personal en diversos camps.Nascut a Berkan, al Marroc, l'any 1970, va arribar a Catalunya el 1988 i a Manresa l'any 1991 per motius laborals. Va cursar estudis universitaris i va obtenir el DEUG a la facultat de Dret del Marroc. Funcionari a l'Ajuntament de Manresa des del 2000 i Agent d'acollida des del 2008. Format en Immigració, estrangeria i gestió de la diversitat. Regidor de Nova Ciutadania, Cooperació Internacional i Habitatge (2019-2023).Educadora social i Pedagoga amb un postgrau en Intervenció educativa en entorns de conflicte i mediació. Experta en la implementació i avaluació de projectes educatius, en l'àmbit de la protecció dels menors, l'educació i atenció a la infància i adolescència, l'atenció a la dona i les famílies, l'orientació social i laboral de joves i adults i l'acció social.Llicenciat en Història i cicle formatiu d'Animació d'activitats físiques i esportives. Entrenador de natació i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) en l'àmbit del fitness. Ha fet esport de competició al llarg de tota la seva vida: natació, waterpolo i actualment triatló com a esportista del CN Manresa.Llicenciada en Psicologia, Certificat d'Aptitud Pedagògica i màster en Ecologia emocional. Tècnica d'Ocupació i Dona a Creu Roja Manresa des del 2015. Membre del Consell Municipal de la Dona de Manresa. Sòcia d'Òmnium Cultural.Enginyer industrial i màster en Prevenció de riscos laborals. Treballa com a professor associat a la UPC Manresa i com a professor i coordinador de cicles formatius a l'Institut Llobregat de Sallent. És president de la secció local d'ERC Manresa i forma part de les comissions sectorials d'Empresa i Indústria d'ERC a nivell nacional. Està col·legiat al CETIM (Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa) i és soci d'Òmnium Cultural.Mestra especialitzada en investigació i canvi educatiu. Presidenta de l'Associació de Romania a Manresa i al Bages.Llicenciat en Dret i advocat exercent a Manresa. Membre de la Coimissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Manresa. Cantaire del cor Lupulus Em Sembla.Mestra d'Educació Infantil, cooperativista i coordinadora de l'escola L'Espill. Vinculada al Club Atlètic Manresa i Xàldiga. Ha estat secretària d'organització de l'executiva d'ERC Manresa aquest darrer mandat.Estudiant d'Enginyeria Química a la UPC de Manresa i d'oboè al Conservatori. Fa més d'una dècada que fa judo. Militant del Jovent Republicà i Hereu de Manresa l'any 2022.Llicenciada en Psicologia. Psicòloga d'atenció precoç i en consulta privada. Professora del Diploma d'Especialització en Aplicació Teòrico-Clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània de la UDG.Enginyer Tècnic industrial especialitat quimica i màster en Gestió ambiental. Treballa com a tècnic de gestió ambiental en una empresa municipal de gestió de residus i energies renovables, on és el delegat sindical. És membre de la junta del Club Tir Precisió de Manresa, secretari de Transició ecològica, territori i mobilitat a ERC Bages, i secretari de Finances a ERC Manresa.Nascuda a Equador. Ha estudiat Ciències comptables i tres anys d'Administració a la universitat.Activista a favor de les persones grans. Impulsor d'actuacions com el projecte Ciutat Amiga o les actuacions de prevenció dels maltractaments a la gent gran. Ha aportat el seu coneixement i experiència local a les diferents responsabilitats que ha assumit, des del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, fins al Consejo Estatal de las Personas mayores.Tècnica en dietètica. Ha desenvolupat la seva carrera professional a l'empresa Cots i Claret, on fa tasques d'ajudant tècnica de Qualitat, Medi Ambient, i Seguretat, i a RRHH. Va formar part de l'Esplai Vic Remei de Manresa i del Jovent Republicà des del 2016 fins 2022. El 2016 va entrar a militar a ERC Manresa.Mestra, va formar part de l'equip de pares i mestres fundadors de l'Escola Flama, de la qual va ser mestra i directora. Impulsora del projecte de reforç i acompanyament escolar “Puntal: aprenem junts”.Arquitecte i urbanista. Exalcalde de Callús. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat (2019-2023). Especialització en planificació i gestió de la mobilitat per l'Escola d'enginyers de camins, canals i ports de la UPC (2013). Formació continua en diverses matèries tècniques i jurídiques relacionades amb el territori i el medi ambient. Ha treballat al servei de l'administració pública de Catalunya i de les Illes Balears. Actualment és director dels Serveis Territorials de Territori a la Catalunya Central.Infermera. Tècnica superior en Prevenció de riscos laborals en seguretat, higiene, ergonomia i psicosocial. Regidora d'Ocupació, Emprenedoria, Feminismes i LGBTI (2015-2023). Sindicalista de CCOO durant 18 anys, va formar part de la plataforma en defensa de la sanitat pública de Manresa durant les fusions sanitàries i va presidir el comitè d'empresa d'Althaia durant 8 anys.