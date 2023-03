Torna la setmana del comerç de Sant Fruitós de Bages

El comerç de, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha programat un any més laal municipi, que se celebrarà del 18 al 25 de març.En el marc d'aquesta iniciativa, torna la propostaon els 27 establiments participants en la campanya han amagat un click dins els seus locals que els infants del poble han de trobar per acabarque han rebut a les escoles del municipi. Aquesta és la quarta edició d'aquesta proposta que vol donar a conèixer a la ciutadania tots els establiments adherits a l'associacióDurant aquesta setmana, els dies 21 i 22 de març, els comerciants podran participar en una formació per tal d'aprendre a treure el màxim profit a la xarxa social. La formació anirà a càrrec de, màster en community manager. Alhora també se celebrarà, el dimecres 22 de març, un sopar de germanor entre els diferents establiments adherits.L'acte de la cloenda de la setmana serà el dissabte 25 de març, a les 6 de la tarda sota el, on hi haurà berenar per a tots els infants i es realitzaran diversos sortejos entre tots els participants en la campanya de recerca de clicks.