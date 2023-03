El concurs de fotografia de la Fira de l'Aixada ja té imatge guanyadora

El fotògraf manresàés el guanyador delde la2023 a través d'. Ha estat premiat per una imatge de l'acte central de la Fira a la plaça Major que, segons el jurat, destaca "per laen un dels moments més emblemàtics i carregats d'emoció de l'esdeveniment". La tècnica utilitzada per l'autor de la fotografia és l'ICM () sense cap més tractament.En el #ConcursAixada2023 podien participar totes les persones que volguessin, sense límit d'edat. Només calia tenir un compte d'Instagram i que les imatges fossin capturades, editades i publicades amb. Les fotos havien d'haver estat realitzades durant la Fira de l'Aixada, celebrada els dies 25 i 26 de febrer passat.Aquesta edició del concurs ha tornat a ser molt concorreguda amb 180 fotos presentades. El guanyador serà obsequiat amb una entrada doble per assistir a un espectacle ala triar entre tota la programació del 2023, un obsequi cedit per Manresana d'Equipaments Escènics (MEES).