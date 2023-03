El Baxi Manresa torna a jugar-se mitja vida en quaranta minuts

Eljugarà, una vegada més, un partit d'important transcendència. Superat el repte contra el Carplus Fuenlabrada i passats els complicats reptes contra Barça Telekom Bonn , l'equip entrenat perjugarà contra el(dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 3) alun altre duel importantíssim. Els números a hores d'ara els té tothom força clars. En cas de guanyar, el Baxi Manresa atraparia els andalusos a la classificació. A més, si el triomf fos peres capgiraria el bàsquet average. La derrota, en canvi, ampliaria la distància entre els dos equips a dues victòries que a la pràctica en serien tres. El Nou Congost es tornaria a vestir de gala. Queden poc més dea la venda.El conjunt bagenc té tots els jugadors disponibles contra el Coosur Betis excepte unque ja no està en la dinàmica de l'equip. Per tant, caldrà descartar un jugador. Martínez es mostra molt content amb la plantilla que té actualment. "Tan de bo. Ara estem treballant bé", comenta abans d'afrontar un partit al qual vol treure dramatisme tot dient que "ens hem d'allunyar dels". El tècnic del Baxi Manresa incideix en la feina ben feta i relativitza el resultat final. "Si guanyem i després no fem les coses bé i no competim no servirà de res. En canvi, si perdem i després comencem a guanyar perdre no serà decisiu", valora Martínez. De cara a una victòria per més de quatre punts, tot i desitjar-la,de diferència. I referent al tram final de temporada, espera que més equips s'impliquin en la. De fet, el tècnic del conjunt bagenc no creu que el Coosur Betis sigui un dels dos equips que acabi perdent la categoria.serà un dels protagonistes del partit. El seu exentrenador no s'explica el canvi que l'ala-pivot ha protagonitzat a. ". Li vam donar moltes oportunitats i normalment sortia de titular. Segurament no ho tenia molt clar o volia estar a un altre lloc perquè al final va ser ell qui. Ens sap greu perquè ens hauria agradat que ens hagués ajudat més del què ho va fer però si no ho tenia clar... són coses que passen", ha destacat Martínez sobre la diferència de rendiment de Pérez al Nou Congost i alEl Coosur Betis arriba al partit després d'haver guanyat dos dels últims quatre partits. Les victòries han estat de mèrit. Una va ser contra el vigent campió de Copa, l', i l'altre contra eldesprés de vèncer-lo a domicili al temps extra. El conjunt sevillà compta amb diversos membres amb passat al Bages.n'és l'entrenador i té a la seva plantillai Tyson Pérez.Luis Casimiro no podrà comptar amb, lesionat de gravetat la darrera jornada, ni tampoc ambnique s'afegeixen a les lesions llargues de. L'entrenador verd-i-blanc lamenta les baixes especialment perquè "teníem l'equip rearmat i la plantilla doblada. Els deu que hi seran hauran de fer el millor treball possible". En canvi, tindrà a la seva disposició el jove dominicà. Cedit pel Gran Canaria i amb només 19 anys, Montero està realitzant unes grans actuacions com els 28 punts anotats davant el Río Breogan. El tècnic del Coosur Betis és també és molt conscient de la importància del partit. "No és un partit més. Juguem contra un rival directe", ha afirmat.Juan Carlos García González, Juan de Dios Oyón i Vicente Martínez Silla són elsdesignats per aquest partit.