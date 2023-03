El polígon industrial Santa Anna tindrà una nova rotonda a l'accés a Denso des de la carretera

El conseller de Territori de la Generalitat,, ha presentat aquest dijous el projecte constructiu d'una nova rotonda al, a l'alçada del carrer Sakura, a l'altura de la multinacionalActualment la carretera, que transcorre al llarg de tota la zona industrial, acumula un gran flux de trànsit, entre ells, moltsque provenen de les empreses ubicades en aquesta zona industrial. Un dels punts més transitats de la zona, és la intersecció entre aquest vial i el, per on hi ha una gran afluència de camions i cotxes que posen en perill ladurant les incorporacions a la via principal.La construcció d'una rotonda en aquest nus viari permetrà millorar-ne la circulació ides del ramal provinent del polígon. Aquesta infraestructura tindrà 40m de diàmetre i serà de prioritat pels vehicles que circulen per l'anella central. Concretament es construirà en la intersecció entre la carretera BV-4511 i els carrers Sakura, Oms i de Prat i Vilella de Claret.Aquest projecte ha estat altament demandat tant per l'Ajuntament com per bona part de les empreses ubicades en aquest punt del polígon industrial. Durant la presentació pública d'aquest projecte Fernàndez ha anunciat que aquesta nova infraestructurai s'executarà per un import de 883.000 euros. El cost de l'execució de les obres s'assumirà de manera compartida entre la Generalitat, l'Ajuntament i els propietaris de les empreses del polígon.El Director General d'Infraestructures de Mobilitat,, ha estat l'encarregat de presentar el projecte als propietaris de les empreses del polígon, acompanyat per l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages,, el regidor d'urbanisme,, la delegada del Govern a la Catalunya Central,, el secretari de Mobilitat i Infraestructures,i el director dels Serveis Territorials de la Catalunya Central,