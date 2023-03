El moviment de lleure sortirà aquest dissabte als carrers de Manresa

Aquest dissabte tindrà lloc el dia de, una jornada on els centres de lleure defaran activitats conjuntes, organitzada pel, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.L'activitat començarà a 2/4 de 5 de la tarda a diferents places de la ciutat (Plaça Major, Parc de la Seu, Plaça de la Reforma, Plaça Porxada i Plaça Europa), onde diferents entitats de lleure faran activitats. Entre elles,per tal que els infants i joves de diferents caus i esplais puguin crear vincle.El lleure al carrer està organitzat pel Grup d'Amics del Lleure (GALL), que agrupa lesde la ciutat. En aquesta ocasió, hi participen vuit centres de la ciutat: AEIG Antoni Gaudí, AEI Cavall Bernat, AIE Cardenal Lluch, AIELA Salut, Esplai Safa, Esplai Can Cristu, Esplai Vic remei, Esplai Minuatx i Esplai Merlot de Salelles. S'hi han inscrit al voltant de 800 infants i joves, d'entre 5 i 18 anys d'edat, amb els seus monitors i monitores.També es comptarà amb el grup, que anirà recollint els infants i joves a ritme dei els dirigiran a la plaça Major, on està previst el final de festa amb l'animador, amb l'espectacle. L'actuació començarà a les 2/4 de 7 de la tarda i es convida a tota la ciutadania a participar d'aquesta acte final.