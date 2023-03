Música a l'institut Lacetània: «Cada dia sona una cançó respectuosa. I no sempre és fàcil»

Són les vuit del matí i als passadissos de l'deno sona cap timbre per avisar els alumnes de l'entrada a classe. Però en canvi, sí que sona. La cançó Amb tot és un dels temes escollits pel centre. Ha passat el filtre perquè la seva lletrade l'institut. No tots els grups ho poden dir. De fet, la professora, impulsora del projecte Les musiquetes de Lacetània, assegura que hi ha molts grups musicals que fan just el contrari. La iniciativa vol fer servir la música com a mitjà per arribar alsi posar de manifest que, sovint, escolten cançons que no els respecten. També per parlar d'història i del món que els envolta."A vegades m'he sentit ofesa per les lletres d'algunes cançons". Laté 16 anys i és alumna de l'institut Lacetània de Manresa. Té clar que la música és art i que "tothom té dret a fer-la com vulgui", però admet que ha escoltat lletres que. En el seu cas, sobretot, pel fet de serI això és, precisament, el que vol evitar el projecte Les musiquetes de Lacetània. La iniciativa va néixer després de comprovar que els alumnes estaven méssi al centre sonava música. "Uns dies abans de Nadal, posàvem música i veiem que es generava un ambient agradable. I ens vam preguntar: per què no fer-ho sempre? ", explica la professora Sònia Moya.Però el centre tenia clar que s'havia de fer amb lletres respectuoses i no nocives, i això ha comportat fer un. "Jo sense tu no soc ningú o tu tens la culpa de tot són alguns exemples de cançons que tots hem sentit", lamenta Moya. El centre cada dia proposa una cançó i això, assegura Moya, els obra unperquè "la música desperta la capacitat de parlar d'emocions". "Ens mostrem a lessense cap embut, però a l'hora de parlar del què ens passa, tenim bastantes fronteres. Si ho fem amb música, és més fàcil", subratlla.I, a més, Moya explica que el projecte també és una oportunitat pera través de la música. "Els hi posem música que nosaltres escoltàvem de joves i alguns al·lucinen. Per exemple, no havien escoltat maii ara flipen", subratlla. I a l'inrevés perquè la iniciativa ha tingut tan èxit que fa un pas més i ara són els adolescents els qui proposen temes als professors. "Jo demanaré que posin la. M'encanta", assegura un dels alumnes,