Visites a l'antic Col·legi Sant Ignasi, que acollirà el Museu del Barroc de Catalunya

L'obrirà les portes de l'el pròxim dissabte 25 de març durant tot el matí, de 10 a 13.30 h. L'objectiu és que totes les persones que ho vulguin puguin conèixer l'equipament per dins i les obres de rehabilitació que s'hi han fet, inclosos hi els espais que acolliran el, on s'exposarà elLes visites són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. Cal reservar de manera prèvia a través de la web de Manresa Turisme o presencialment a l'(plaça Major, 10), de dilluns a diumenge, de 10 a 18 h.Les obres per rehabilitar l'antic Col·legi Sant Ignasi (segle XVIII-XIX), declarat, permetran a la ciutat recuperar un equipament patrimonial de 8.000 metres quadrats per destinar-lo a usos culturals i turístics.D'aquests 8.000 metres quadrats, l'actuació de rehabilitació s'ha centrat en 6.000 (els 2.000 restants corresponen a l'arxiu). A la planta baixa, hi haurà l'de pelegrins, la recepció i sales per a exposicions temporals. A la primera planta s'hi ubicarà el Museu del Barroc de Catalunya, la segona planta es destinarà ali la tercera planta acollirà un espai dedicat a la, un magatzem, que serà visitable, i els espais tècnics administratius. Pel que fa ali, per tant, quedarà obert a la ciutadania, que guanyarà un nou espai públic preparat també per programar actes culturals.En aquests moments, s'està encarant el tram final de les obres dels nous accessos i de la. En paral·lel, l'Ajuntament de Manresa ja ha iniciat la licitació dels treballs de les noves sales del Museu del Barroc, que inclouen l'adequació dels espais i les instal·lacions d'electricitat, climatització i seguretat i, finalment, l'execució de la museografia. Es preveu que els treballs es desenvolupin al llarg d'aquest any i que les noves sales esLa intervenció a l'antic Col·legi Sant Ignasi de Manresa és una acció estratègica que permet complir diversos objectius: recuperar patrimoni, guanyar un equipament cultural de referència al país, transformar urbanísticament tot l'entorn —Via Sant Ignasi, carrer Bertrand Serra i plaça de Sant Ignasi—,, en especial el barri de, i deixar un llegat físic de la commemoració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, que s'ha desenvolupat amb l'objectiu de potenciar la ciutat com a destinació turística a través de la petjada patrimonial ignasiana i del fet que Manresa és final del Camí Ignasià.