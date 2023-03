Àdria Mazcuñan assegura que encara té molts projectes per a Sant Fruitós que no han vist la llum

Elde Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dijous l'acte de presentació d'com a candidata pera renovar com a alcaldessa del municipi lesdel proper 28 de maig.En aquest acte també hi ha participat part, exconseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, que ha mantingut una conversa amb l'actual alcaldessa per fer, com preveu el futur del municipi i quines polítiques de futur estan previstes.La conversa ha tocat temes com laamb les persones i el seu benestar; com es governa de manera més eficient per fer; la importància del respecte cap ai la necessitats de construir, o com aquests municipis es poden obrir al seu entorn, esdevenint pobles verds i respectuosos amb elPer cloure l'acte ha pres la paraula la mateixa Àdria Mazcuñan i Claret que, després de fer un extens repàs de la tasca feta des del govern, ha reafirmat el seu compromís amb el municipi. "Hem sembrat moltes, i les volem fer créixer. Però també tenim propostes, idees i projectes que encara no han vist la llum i per això volem seguir governant, perquè creiem que el nostre projecte a Sant Fruitós és ferm i clar. Volem construir un poble cada dia millor per tothom, i per poder fer això, ens cal governar", ha manifestat.